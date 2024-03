Už se nám ani nechce věřit, že před třemi roky gradovala doba covidová brutálními opatřeními, kdy od 1. do 21. března byl přesun z okresu do okresu možný jen s potvrzením a na procházku bylo možné jít pouze v katastru své obce či města. Tato uzávěra spojená i se zákazem nočního vycházení, která s sebou samozřejmě přinesla zvýšené policejní kontroly a sankce, značně komplikovala život všem. Zavzpomínejte s námi na onu smutnou covidovou éru. Podívejte se na vtipy, kterými se lidé ze zoufalství bavili.

Co přinesla povinnost respirátorů a uzávěra okresů? Národ se dál baví. Další várka covidových vtipů. | Foto: Zdroj sociální sítě

Samozřejmě se to nikomu nelíbilo a národ sáhnul k vtipům. Jihočeši si vzali na paškál i putování Josefa Švejka, kterého zatkla zarouškovaná policejní hlídka. A dobrý voják pak ostatním na otázku, za co ho zavřeli? Prostě a jednoduše a také popravně odpověděl: "Jel jsem z Krumlova do Budějc."

Zkusme si připomenout slavné datum 12. dubna 1961, kdy vyrazil Gagarin do vesmíru a Češi o šedesát let později za hranice okresu či na možnost získat funkci ministra přes naše zdraví ve Slevomatu? Slosovačka při otevírání obchodů také stála nechápavé kroucení hlavou. Rozum také zůstával stát i nad výměnou stráží na postu ministra zdravotnictví. Vracíme se k vtipům, které v té době kolovaly internetovým prostředím na sociálních sítích. U některých si asi i řekneme, že to byl špatný sen.