„Za běžné situace k nám jezdí o víkendech a často se i v týdnu seberu a jedu za nimi. Bude mi po nich smutno. Vůbec si nedovedu představit, že je tak dlouho neuvidím. Je to komplikované, vůbec nevím, jak to bude.“ Eva Rytychová má tři děti, dvě vnoučata a další dvě na cestě. „Přitom ty těhotné holky potřebují trochu pomoci, nebo si dojít k doktorovi… Je to komplikace,“ povzdychla si.

Doma se ale během lockdownu rozhodně nudit nebude. „Mám teď jako by volno, ale pořád je co dělat,“ říká Eva Rytychová. „Musím být přes facebook v kontaktu s rodiči dětí ze školky. Posílám jim úkoly, jakým tématem se zabýváme, co procvičujeme, aby mohli doma s dětmi něco dělat. Hlavně s předškoláčky. Posílám jim různé nápady, zrakové analýzy, kdy děti něco hledají na obrázcích a podobně. Rodiče mohou s dětmi procvičovat básničky a písničky. Kromě toho studuji materiály o výchově dětí a vyhledávám různé materiály, přemýšlím, jak výuku připravit pestřejší, aby to děti bavilo. Myslím, že teprve nyní rodiče vidí, co všechno se ve školce dělá, co se děti musí naučit. Ale to určitě není nic oproti distanční výuce ve školách.“