Cestou se často zastavovali, entomologové Zdeněk Hanč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Jiří Řehounek z Cally, Sdružení pro záchranu prostředí, z.s., je upozorňovali na zajímavé druhy brouků, motýlů a dalšího hmyzu.

Po půl hodině došli na stanoviště ornitologa Petra Veselého z Přírodovědné fakulty Jihočeské univerzity, který brzy ráno v rezervaci natáhl sítě, do kterých nachytal několik ptáků. Ukryl je do látkových sáčků a postupně je okroužkoval, představil a zase vypustil. „Vyšenské kopce jsou dobrá lokalita, je tu poměrně velká mozaika různých biotopů,“ řekl na úvod. „Zpívala tu sýkora parukářka a dvacet metrů od ní ťuhýk obecný, to se málokde povede, aby se vyloženě lesní druhy střídaly s těmi stepními. Není to extra velké území, ale dají se tu potkat zajímavé druhy.“ On sám tam zdokumentoval osmdesát hnízdících druhů. „Je to bohatá lokalita, další pěkná výspa, hlavně pro stepní ptáky, jsou Boletice.“

CHYSTAJÍ ATLAS MOTÝLŮ JIŽNÍCH ČECH

V rezervaci si užijí i milovníci květeny. „Máme tady přes sedm set druhů vyšších rostlin, což je pětina druhů celého Česka,“ dodává botanička Tereza Rejnková. „Jsou tu i zajímavá, druhově pestrá společenstva hub.“

Vyšenské kopce jsou lahůdkou i pro každého entomologa. „Jsou tu dokonce i motýli, kteří nežijí nikde jinde v republice, a asi desítka druhů, které nenajdete nikde jinde v kraji,“ přiblížil Zdeněk Hanč, kterého v těchto dnech zaměstnává atlas motýlů jižních Čech. „Vyjde na podzim ve stejné edici jako Ptáci jižních Čech. Budou v něm denní motýli a vřetenušky s mapami, fotkami biotopů a podobně.“

V jednu chvíli přerušil ornitologický výklad, protože se mu podařilo chytit tu největší vzácnost a nechtěl ji dlouho držet v síťce. „To je pecka!“ nemohl uvěřit svým očím. „Je to kriticky ohrožený modrásek pumpavový. Vůbec jsem nečekal, že ho dneska potkáme. Zahlédl jsem ho v lesním lemu, kde rostou devaterníky. Musel se vylíhnout dneska. Vyšenské kopce jsou jediné místo, kde byl v republice popsaný. Málokomu se podaří ho najít, někdo sem jede přes půl republiky, a nic.“

„Když je to modrásek, proč je hnědý?“ ptaly se překvapené děti, když si nenápadného motýlka prohlížely. „Hnědých modrásků je plno, teď ho nechám letět a ukážu ho vám v atlase,“ řekl Zdeněk Hanč. „Pro laika není nijak atraktivní, je to takový malý hnědý motýl. Vím, že žijí ve vyšenském lomu, tady mě překvapil. Vložím ho do nálezové aplikace BioLog. Kdo ji nezná, doporučuju, je to šikovná věc.“

MŮŽE ZA TO VÁPENEC

„Vyšenské kopce jsou ohromné terno nejen kvůli motýlům, ale i kvůli dalším rostlinám a živočichům,“ vysvětlila botanička Tereza Rejnková. „Je to dáno jejich geologickým substrátem. Vystupují nám tu zásadité vápencové horniny, které jsou v rámci jižních Čech poměrně vzácné, vápencové kytky můžete vidět třeba na Pálavě nebo v Českém krasu. Jsou zde ostrůvky vzácné teplomilné květeny a právě rostliny velice často reagují na podloží.“

„Právě na kytkách je to dobře vidět na první pohled,“ dodal Zdeněk Hanč. Kvetou tu sasanky lesní, devaterníky, vítody, jsou tu úplně jiné kytky než o kousek dál.“

Vyšenské kopce jsou jedním z přírodovědecky nejcennějších území u nás. „Je to vůbec nejbohatší rezervace na motýly v Jihočeském kraji a jedna z nejvýznamnějších v celé republice,“ říká entomolog Zdeněk Hanč. „Žije tu asi devadesát druhů motýlů a vřetenušek, v celém kraji jich je sto jedenáct, chybí tu jen rašelištní a vlhkomilné druhy.“