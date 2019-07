Kabelky sbíráme nejen v redakci Českokrumlovského deníku, Zámek 57 (nad infocentrem), ale třeba také v knihovně v Benešově nad Černou, Kulturním a informačním centru Horní Planá, Mateřském centru Křemílek v Křemži, nebo tam můžete nosit kabelky také do domu s pečovatelskou službou k paní Aleně Novákové. Kabelky můžete také nosit do KIC Velešín a KIC Vyšší Brod na náměstí. A další místa budou přibývat.

Pokud shromáždíte větší množství kabelek, rádi pro ně přijedeme. Volejte na 602 667 627.

Retro kabelky daroval do Kabelkového veletrhu Deníku již například Jan Střítecký z Českého Krumlova. Přinesl do redakce Deníku tři kabelky po mamince. Jedna z nich je opravdu originální. „Je to dobrá akce, která pomůže dvěma stranám. Dětem, a nám uplatnit již nepoužívané kabelky,“ ocenil.

Děkujeme!