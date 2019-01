Čimelice – Vyhořelý dům, který poutá pohled všech, kteří projíždějí Čimelicemi od Písku na Prahu, je na prodej. Deníku to potvrdila dcera majitele Dagmar Vlčková.

Vyhořelý rodinný dům v Čimelicích. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

„Samotná střecha by stála půl milionu a tolik peněz by se nám vybrat nepodařilo a zadlužit se nechceme. Navíc tatínek by tam zpátky nechtěl, protože by se mu vracely hrozné vzpomínky,“ uvedla Dagmar Vlčková.

Dodala, že děkuje všem, kteří tatínkovi Jaroslavu Vlčkovi do sbírky přispěli. „Moc si toho vážíme, přeji všem do nového roku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví,“ připojila Dagmar Vlčková.

Ohlédnutí

Požár rodinného domu vypukl loni v noci z 18. na 19. března. Vyžádal si životy manželky a syna Jaroslava Vlčka. Škoda byla tři miliony korun.

O tom, zda se dům v takovém stavu prodá, zatím pochybuje. „Pokud by se ho povedlo prodat, tak jsme přemýšleli i o tom, že bychom část peněz z jeho prodeje věnovali na nějakou charitativní věc,“ prozradila Dagmar Vlčková. Prodejní cena je stanovená na 2,45 milionu korun.

Jaroslav Vlček zatím bydlí u kolegyně z práce, ale za čas by se měl přestěhovat do domu na náměstí, který patří dceři. Tam donedávna byli nájemníci. Podle ní je byt ve špatném stavu a musí se napřed opravit, aby tam mohl otec bydlet. „Peníze ze sbírky použije tatínek na vybavení bytu a oblečení,“ konstatovala Dagmar Vlčková.

Lidem, kteří do veřejné sbírky, kterou pro Jaroslava Vlčka zajistila prostřednictvím starosty Vladimíra Pánka obec, není lhostejné, jak se s jejich penězi nakládá. „Ti, kteří darovali peníze do sbírky, jezdí nebo chodí kolem a je jim divné, proč dům nemá ještě střechu. Už ke konci roku se ptali, na co byly peníze ze sbírky použité, proto jsem vše popsal v našem obecním zpravodaji,“ uvedl Vladimír Pánek.

Do sbírky bylo celkem vybráno 179 tisíc korun. Z toho 112 tisíc korun použil Jaroslav Vlček na statika, vyklizení, odvoz a likvidaci odpadu a na lůžkoviny. Na účtu sbírky zbývá 67 tisíc korun. Dalších 61 tisíc korun má dostat za odprodej pozemku chodníku a strouhy obci, který zastupitelé schválili, aby mu pomohli k částce na střechu. „Od srpna jsme jednali s panem Vlčkem, jeho dcerou a jejím přítelem o tom, aby se na domě udělala alespoň střecha. Z jednání vyplynulo, že Vlčkovi prodají pozemek zahrady vedle domu a peníze použijí na střechu a část oken. Ale pozemek samostatně na prodej do listopadu nenabídli,“ uvedl Vladimír Pánek.

To, že se Vlčkovi rozhodli dům prodat, ho překvapilo. „Je mi tak trochu líto těch, kteří do sbírky přispěli, neboť jejich příspěvek byl myšlený na opravu domu. Přijde mi takové jednání vůči nim nefér,“ dodal.