Do finále komise vybrala například pořízení koloběžek, tříkolek i čtyřkolek na dopravní hřiště u domu dětí a mládeže, dále návrh rozšířit herních prvky na dětském hřišti na sídlištích Plešivce a Špičáku. „V desítce je také zvelebení prostranství před kinem, úprava kontejnerového místa u městského úřadu,“ vyjmenovala některé nominované projekty mluvčí města Petra Nestávalová. „Rovněž květinová výzdoba ve městě či oprava autobusové zastávky v Domoradicích.“ Město pro tyto projekty vyčlenilo v rozpočtu milion korun.

Z námětů například vyplývá, že by si lidé přáli mnohem víc vyzdobit město květinami. „Na náměstí je žalostný pohled,“ uvádí navrhovatelé. „Autobusové nádraží po odkvětu keřů na jaře je také dost smutné, přilehlé uličky v centru ale i místa na sídlištích potřebují oživit.“ Pro inspiraci nemusí vedení města chodit daleko. Najdou ji v Kaplici, kterou v sezoně zdobí bohatá květinová výsadba všude, kde to jen trochu jde.

Prostranství před kinem na Špičáku si o úpravu říká už dlouho. Přitom by to mohlo být příjemné místo k odpočinku. Domnívá se to i autor návrhu vybavit prostranství lavičkami, opravit vodotrysk nebo ho nahradit nějakou zelení v květináči. V případě, že uspěje, město na realizaci uvolní až 200 000 korun.

Obyvatelé městské části Domoradice by si přáli na náves umístit kapličku. Konkrétně se jedná o obnovu kapličky z 19. století, která byla zbouraná městem v letech 1974–75. Dokreslovala ráz návsi v Domoradicích, který by měl být zachován a postupně obnoven. Kaplička by mohla své místo najít v blízkosti nově vysazené lípy u příležitosti stoletého výročí republiky. Na kapličku město poskytne do 30 000 korun.

Podstatně více peněžních prostředků by si vyžádala oprava schodů na Plešivci při vstupu do panelových domů v celé řadě čp. 376-379, včetně zábradlí. „Zábradlí je ve stavu, kdy už jen čekáme, kdy upadne,“ konstatoval navrhovatel. „Schody jsou v dezolátním stavu.“ Na to je město připraveno poskytnout do půl milionu korun.

Elektronické hlasování začalo již 1. února a potrvá do 15. února 2023 v aplikaci dostupné na hlasovani.krumlovsobe.cz. Hlasovat mohou obyvatelé s trvalým pobytem v Českém Krumlově, avšak pouze pro jeden návrh.