Místa, kam se jinak návštěvníci dostanou jen stěží, se pro veřejnost otevřou v Českém Krumlově. Začínají Dny evropského dědictví.

Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově. | Foto: Deník / Redakce

Dny evropského kulturního dědictví, které umožňují zájemcům nahlédnout do jinak nepřístupných míst a prostor, si Český Krumlov rozložil do vícero dní. Začínají už zítra, ale program je připraven až do 21. září. Právě v sobotu je možné využít možnost zajímavé exkurze. „Jsou většinou tou nejatraktivnější částí programu,“ říká Filip Putschögel, manažer kultury v kanceláři starosty Českého Krumlova. „Zavedou návštěvníky do klášterů a zámku. První exkurze začne ve 13 a poté ve 14.30 hodin s Jiřím Bláhou, znalcem střešních systémů a jejich historie, který zahájí prohlídkou krovů starého purkrabství na zámku.“ Rovněž se s ním podíváte na renesanční krov kostela sv. Jošta.