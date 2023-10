V sobotu je výlov v Boleticích. Kolik tam dáte za ryby a za maso? Podívejte se

Stovky lidí se sjedou v sobotu 28. října do Boletic, aby si užily výlov tamního rybníka a s ním spojený doprovodný program. Kromě zábavy pro celou rodinu je budou čekat i prodejní stánky. Rybáři Vojenských lesů a statků nabídnou čerstvé ryby, kromě kaprů to budou pstruzi, štiky, okouni či candáti, ke koupi bude i hovězí a zvěřina ze šumavských lesů a luk. Deník zjistil, co a za kolik bude v nabídce.

Výlov Dolanského rybníka v Boleticích. | Video: Deník/Zuzana Kyselová