Na sváteční výlov Dolanského rybníku u Boletic, „čudlaření“ na přilehlém malém rybníčku nebo na soutěž o poukaz na vánoční kapry zvou veřejnost Vojenské lesy a statky. Ke koupi budou při výlovu i čerstvé ryby a biomaso z šumavských lesů. Akce se rozjede v sobotu v 8 hodin ráno a potrvá do čtvrté odpolední.

Na malé i velké návštěvníky bude čekat i bohatý doprovodný program, neméně bohaté občerstvení s rybími specialitami na hrázi i také speciální menu v restauraci Resortu Olšina. Sváteční výlov šumavských rybníků v režii VLS 28. října, na státní svátek věnovaný výročí založení republiky, je na Českokrumlovsku už dlouholetou tradicí. Rybáři státního podniku střídají dvojici rybníků ve vlastnictví VLS, Dolanský a Olšinu protože v horských podmínkách v chladné vodě ryby dorůstají pomaleji.

„Rybníky se nacházejí v přírodních oblastech a jsou napájeny přítoky, které na své cestě nepotkaly civilizaci ani intenzivně obdělávanou zemědělskou půdu. Běží na nich extenzivní program, to znamená, že zde nenasazujeme intenzivní chovné metody a pro přikrmování jsou využívány jen přírodní produkty. To vše má za důsledek, že ryby dorůstají dva roky, o to chutnější a zdravější maso ale poskytují,“ vysvětluje ředitel divize VLS Horní Planá Martin Honetschläger.

V loňském roce šumavští rybáři VLS lovili 140tihektarovou Olšinu, jejíž výlov se stal už tradičně nejnavštěvovanější šumavskou rybářskou událostí. Letos je čeká výlov menšího Dolanského rybníku. Ten se rozkládá nedaleko Boletic, pod jednou z nejvýznamnějších historických památek na Českokrumlovsku – románským kostelem sv. Mikuláše na šumavském vrchu Olymp.

„Výlov Dolanského rybníku má komornější charakter, přesto bude pro veřejnost připraven bohatý doprovodný program, zaměřený na rodiny s dětmi. Vedle čerstvých ryb zde navíc budou k dostání také další masné produkty z unikátních šumavských přírodních lokalit ve správě Vojenských lesů a statků,“ dodal ředitel Honetschläger.

Zdarma zde tak bude vedle sledování výlovu a ukázek živých ryb program lesní pedagogiky pro děti i dospělé, kvízy a soutěže o vánoční kapry, vouchery na ubytování v šumavském Resortu Olšina ve správě VLS, ale i na odběr masa z podnikové bourárny ve Chvalšinách. Každý si bude moci vyzkoušet na přilehlém Maninském rybníčku také „čudlaření“ – lov ryb na jednoduché udice, které zde pro návštěvníky rybáři VLS připraví. Vedle prodeje kaprů, amurů, ale i štik a dalších dravých ryb přímo z výlovu bude na hrázi k dostání také BIOhovězí z šumavských ekologických farem VLS, ale i zvěřina z unikátních šumavských honiteb. Občerstvení na hrázi bude zaměřeno vedle bohaté nabídky pití na rybí speciality ze pstruhů ze sádek VLS, ale třeba i na kapří hranolky.

Speciální týdenní rybí menu bude k dostání také v nedalekém Resortu Olšina. „Pro ty, kteří neholdují rybám, od pátku spustíme speciální svatomartinskou nabídku na jídelníčku s husími specialitami,“ dodala manažerka resortu Simona Kutláková.