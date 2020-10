Zájemci ale nebudou o ryby z Olšiny ochuzeni. Přijít si pro ně mohou na sádky ve Chvalšinách, kde budou k mání od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin.

Kapři byli pěkní a poputují především na vánoční stoly. Výhodou a specialitou Olšiny je, že jsou vylovené ryby vhodné k okamžitému prodeji a není třeba je před tím sádkovat, aby se zbavili bahenní příchuti. „Je to díky poloze rybníka,“ vysvětlil Michal Frnoch, ředitel hornoplánské divize Vojenských lesů a statků. „Je to vysoko položený, chudší, čistý rybník. Proto v něm nasazené ryby musíme dokrmovat, jinak by do potřebné velikosti nedorostly.“

Jak byl výlov úspěšný, rybáři vyhodnotí až v týdnu, ale výnos se obvykle pohybuje kolem 300 metráků kapra. Doplňkovými jsou ryby dravé, tedy štika a candát. Dále amur a nějaký ten okoun a minimum línů. „Sumci v Olšině také jsou, ale ty vracíme zpátky,“ doplnil Michal Frnoch. A zřejmě se nějaká ta ryba z Olšiny prostřednictvím sportovních rybářů přestěhuje i do Lipna.

Olšinu rybáři připravují na výlov a vypouštějí zhruba čtrnáct dní. „Vypouští se postupně a hlídáme, aby odtok neohrozil a nezaplavil domy v osadách,“ přiblížil Michal Frnoch. „Po výlovu se pak zase plní vodou až do zimy, rychlost záleží na síle přítoku. Čili hlavní část násady do Olšiny přijde na jaře. Během vypouštění rybáři rybník hlídají, ale celoročně na něj dohlíží rybářská stráž. Případné pytlácké choutky pomáhá tlumit i turistický ruch na nové naučné stezce kolem Olšiny, kterou navštívilo až 10 000 návštěvníků.“

Výlov Olšiny zajišťovalo dvacet lidí z řad rybářů podniku, které dát dohromady z vlastních zdrojů v době pandemie nebylo jednoduché. Rybáři nemohli mít během výlovu nasazené roušky, zúčastnili se ho ti, kdo nevykazují žádný z příznaků onemocnění. „Výlov je pro nás hospodářská činnost,“ řekl ředitel. „Pracovat v rouškách při pohybu ve vodě je nemyslitelné. V rouškách by rybáři mohli i zkolabovat. A po výlovu nikde společně nevysedávají jako jindy, hned odjíždějí domů. Dolovnou si vynahradí až po pandemii.“