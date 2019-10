Letní horka a sucho se v regionu na chovu ryb v rybnících nijak negativně nepodepsaly.

S výnosem ryb jsou dokonce nadmíru spokojeni rybáři hornoplánské divize Vojenských lesů a statků. Z Dolanského rybníka v Boleticích v sobotu vytáhli 200 metráků kapra i amura a 300 metráků dravé ryby, to znamená převážně candátů a štik. „Produkce ryb je tedy nadprůměrná,“ vyjadřuje spokojenost rybářů pracovník divize František Novotný. Desetihektarový Dolanský rybník jinak obvykle dává 120 až 150 metráků. „Nadprůměrná produkce svědčí o tom, že navzdory obavám ze sucha měly ryby příznivé podmínky,“ dodal František Novotný.

Výlov prováděli sami pracovníci statků. Během vypouštění vody rybník ve dne v noci střežili hlídáním pověření pracovníci. Výlov návštěvníkům nabídl i program pro děti, nechyběl prodej živých ryb, rybích specialit a občerstvení. Návštěvníci přicházeli v hojné míře po celý den. Vojenské lesy a statky pro ně k občerstvení na hrázi rybníka připravili kolem 300 pstruhů a 150 kilogramů kapra.

Návštěvníci si tak udělali i výlet do lokality, do níž je v týdnu z důvodu armádní činnosti přístup zakázán.

A kdo si zakoupil rybu, odnášel si domů rybu z ekologicky čisté lokality.

„Vylovené ryby se částečně prodaly hned na hrázi,“ řekl František Novotný. „Většina byla odvezena na sádky ve Chvalšinách na vánoční prodej. Část produkce jde přímo do nasmlouvaných restaurací v okolí.“

Prázdný je již také rybník Certlovský v Rybníce, který rybáři z Rybářství Nové Hrady slovili před týdnem. „Tento rybník lovíme každoročně,“ říká Lubomír Zvonař, ředitel novohradského rybářství. „Ryby z tohoto rybníka jsou určené pro sportovní rybáře na zarybnění revírů. Jde hlavně o dvoukilové kapry, kteří jdou většinou do Lipna.“ Přesto si při výlovu tohoto rybníka mohou lidé z okolí přijít čerstvou rybu koupit.

„Do Lipna letos šlo 140 metráků kapra,“ upřesnil Lubomír Zvonař. „A něco také do Horního Dvořiště a Husince. Letos dal rybník celkem 160 metráků kapra, což je docela dobré.“ Příští týden čeká novohradské rybáře v blízkosti krumlovského regionu výlov rybníka Punčochy u Kosova.

Českokrumlovští sportovní rybáři mají výlovy již téměř hotové. Ještě zbývají rybníky Herďák, Moletín, pak rybník Sádecký a také dojde na rybník Hornobránský. „Teď budeme lovit násady na zimní zakomorování. Ale plán násad v revíru už máme splněný,“ je spokojený hospodář Pavel Šťastný. Letošní výnosy ryb hodnotí jako průměrné.

Beze ztrát vyšel také jejich odchov pstruha duhového na sádkách ve Starých Dobrkovicích. „Pstruh nám letos vyšel nádherně,“ těší Pavla Šťastného. „Ten šel do řeky, do revírů Vltava 26 a 27. Dohromady jsme do nich nasypali deset metráků.“