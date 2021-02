Zatímco loni touto dobou měl Petr Šalda, ředitel Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích, v hotelu živo, letos je situace z důvodu pandemie koronaviru opačná.

„Hotely jsou zavřené, možné je ubytovat jen hosty, kteří jedou na služební cesty, což je zhruba třicet osob týdně,“ přiblížil Petr Šalda aktuální situaci s tím, že tomu odpovídají i počty obyvatel ubytovaných v hotelu v průběhu roku. „Předloni jsme měli padesát tisíc ubytovaných, loni to po dvoutřetinovém propadu bylo zhruba dvacet tisíc hostů,“ uvedl ředitel českobudějovického hotelu.

Dodal, že co se zisku týče, měli v roce 2019 obrat ve výši 75 milionů korun, loni to bylo 41 milionů korun. „Ale to jen díky podpoře státu, bez ní bychom měli obrat zhruba pětatřicet milionů korun,“ řekl Petr Šalda.

Z 50 NA 38

Právě oblast služeb je podle Dany Feferlové z Oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích odvětvím, do něhož se koronakrize opřela v největší síle. „Omezení jsou pro některé z těchto firem bohužel drastická a likvidační,“ poukázala na smutnou skutečnost.

Na stavu zaměstnanců to pocítil i Petr Šalda. Zatímco v roce 2019 u něj v hotelu pracovalo 50 osob, loni to bylo 38. „Až nás znovu otevřou, očekávám silnou sezonu, zejména na Lipensku. Čeho se ale bojím, je nedostatek lidí pracujících ve službách, který může nastat. Spousta lidí z oblasti cestovního ruchu odešla a už se do ní nevrátí. Ne letos, ale příští rok a ten další tak může nastat kritický nedostatek lidí ve službách,“ nastínil možný vývoj.

ZMĚNA PO 13 LETECH

Jeden důvod k radosti ale lidé, kteří jsou zaměstnaní, mají. Po 13 letech od zavedení došlo s letoškem ke zrušení superhrubé mzdy. V peněženkách zaměstnanců by tam mělo přibýt více peněz.

„Zrušení superhrubé mzdy v letošním roce přinese snížení základu daně z příjmů, a tedy i snížení samotné daně z příjmů. Dojde tak ke zvýšení čisté mzdy pro zaměstnance. Ta poroste v řádech stovek až tisíců korun,“ řekla Dana Feferlová.

VÍCE PENĚZ BEZ ZVÝŠENÍ MZDY

Doposud se totiž daň z příjmu počítala právě ze superhrubé mzdy, což byl součet hrubé mzdy zaměstnance a sociálního a zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel. „Tím, že tato tak zvaná superhrubá mzda byla zavedena, byl základ daně z příjmů vyšší, a tím pádem byla vyšší i samotná daň z příjmů. To mělo za důsledek, že se snížila čistá mzda zaměstnance. Daň z příjmů zaměstnanců se ale od nového roku již nebude vypočítávat z této superhrubé mzdy, daňovým základem je pouze mzda hrubá,“ vysvětlila. Základní sazba daně je 15 procent, příjmy nad 48násobek průměrné mzdy stanovené pro daný rok se daní 23 procenty.

Zdroj: Deník

To ale není všechno. Další novinkou, již sněmovna schválila, je návrh na zvýšení základní daňové slevy na poplatníka, a to ze současných 24 840 korun na přibližně 34 125 korun. Toto zvýšení základní daňové slevy představuje změnu z 2 070 korun, které zaměstnanci dosud získávali, na zhruba 2 843 korun. Efektem je další navýšení čisté mzdy zaměstnance.

Vrásky na čele ale nová pravidla podle Dany Feferlové zaměstnavatelům dělat nebudou. „Samozřejmě budou muset zaměstnavatelé změnit výpočty pro výpočet mezd, daní a odvodů. Jistou výhodu však i pro zaměstnavatele v uvedených změnách vidíme, a to, že jejich zaměstnanci dostanou v podobě čisté mzdy více peněz, aniž by firmy musely mzdy zvyšovat,“ dodala na závěr.