Na nepořádek kolem silnice z Větřní do Kájova na Českokrumlovsku už se nemohla dívat Větříňačka Eva Mlezivová, a tak nasadila rukavice a společně se synem tam vysbírali dva pytle odpadu, sami a dobrovolně. A doufají, že tím inspirují ostatní.

Eva Mlezivová se synem vysbírali odpadky podél silnice z Větřní na Kájov. | Foto: Eva Mlezivová

Velký jarní úklid, celorepubliková akce Ukliďme Česko se měla konat v sobotu 4. dubna 2020, kvůli koronaviru byla ale odložená i ona. Najdou se však i tací, kteří se do úklidu pustí sami. Když Eva Mlezivová v pátek vyrazila na procházku, nestačila se divit, co za poklady se u silnice válí. "Plno plechovek a jiných odpadku vyhozených z auta, nové i použité roušky… Opravdu ty věci nemůžou lidi vyhodit doma do popelnice?" nevěřila svým očím. "Ten nepořádek mě vyburcoval, tak jsem ho zlikvidovala. To může udělat každý… a snad jsem někoho inspirovala."