Ve městě totiž odstartoval první ročník projektu Vyšák společně, to znamená vůbec prvního vyšebrodského participativního rozpočtu. Město na něj vyčlenilo 400 000 korun.

Občané mohou své nápady do participativního rozpočtu posílat prostřednictvím formuláře do konce března. Komise pak posoudí, jestli je projekt možné zrealizovat do 400 000 korun a další okolnosti, jako například, jestli se jedná o městský pozemek.

O tom, které projekty se uskuteční, rozhodnou sami občané Vyššího Brodu hlasováním od 21. 4. do 12. 5. 2021. Výsledky budou oznámeny 13. 5. a ihned se rozeběhne realizace. „Dlouhodobě usilujeme o zapojování občanů do rozvoje města,“ říká místostarosta Jan Straka. „Rádi bychom, aby se s jejich přispěním Vyšší Brod postupně stal více městem, kde se dobře žije a kde je aktivní občanská komunita. A to participační projekt umožňuje.“

“Vyšší Brod a jeho rozvoj i lidé je pro mnoho z nás srdeční záležitostí, což dokazuje i politická shoda na realizaci projektu i přes nejasnou ekonomickou situaci," říká Jan Straka. "Věřím, že se sejdou kvalitní a originální nápady, jak naše město posunout.”

Jednotlivé fáze projektu lze sledovat na stránkách www.vysakspolecne.cz přes které jde zaslat i návrh projektu. Ti Vyšebrodští, kteří nemají přístup k internetu nebo mají raději osobní kontakt, mohou své návrhy předat přímo na městském úřadě, kde jsou připraveny jednoduché formuláře pro podání návrhů.