Vyšenské kopce, to je ráj

Český Krumlov /VIDEO/ - To není země, to je zahrádka! rozplývá se doktor Skružný v podání Rudolfa Hrušínského ve filmu Vesničko má středisková, když projíždí ve svém voze Škoda 100 L českou krajinou. Podobné pocity zažije ten, kdo si v těchto dnech vyrazí na procházku do Vyšenských kopců nad Českým Krumlovem.

Záplava právě dozrávajících lesních jahod, spousty chráněných druhů rostlin, motýli, které jinde v republice nenajdete, různá další havěť a v lesích houby. Vyhnout se davům v centru města o Slavnostech pětilisté růže a užít si naprostého klidu uprostřed jedinečného a přírodovědecky velmi cenného kusu přírody, to má něco do sebe.

Autor: Zuzana Gabajová