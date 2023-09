Ve Vyšším Brodě mají nový vkladový bankomat. Chtěli ho občané i podnikatelé

Kdo měl ve Vyšším Brodě u sebe hotovost a potřeboval ji vložit na svůj účet, musel se vydat až do Českého Krumlova nebo do Kaplice. Alespoň pokud jde o klienty České spořitelny. To se teď změnilo, město s Českou spořitelnou domluvilo, že od konce prázdnin bude vkladový bankomat přímo ve ve městě.

Město Vyšší Brod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová