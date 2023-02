V Kájově začne oprava protihlukové stěny. ŘSD chystá i další opravy v okrese

„Jako první, na začátku března, vypukne stavba ve Vyšším Brodě, další akce by měly být realizovány v průběhu června až listopadu,“ nastínil Jiří Němeček, provozní náměstek českokrumlovského závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. „V Brodě se chystá velká objížďka, později se bude jezdit po jednom opravovaném úseku.“

V jaké fázi přípravy na komplikovanou uzavírku vyšebrodského průtahu jsou, přiblížila Ivana Schwarzová z Oddělení přípravy a realizace silničních staveb krajského Odboru dopravy a silničního hospodářství. „Uzavírka na stavbu průtahu Vyšším Brodem je již delší dobu připravována, ale vzhledem ke složitosti probíhají stále jednání ohledně její přesné podoby a dosud nebylo vydáno rozhodnutí. Stavba je rozdělena do 15 etap a musí být koordinována s ostatními stavbami v oblasti, zejména stavbou dálnice, rozšíření silnice v Kaplici-nádraží a rekonstrukcí železničního přejezdu,“ vysvětlila.

Zahájení stavby je naplánované na 1. března a jako první začnou práce na silnici II/163 (ta vede z Černé v Pošumaví přes Lipno, Vyšší Brod, Veverky a do Dolního Dvořiště) a prvních čtrnáct dní budou probíhat práce pouze za částečných bodových omezení. Od poloviny března do 20. dubna se bude jezdit kyvadlově na semafory (doprava nad 3,5t bude vedena po objízdné trase přes Kaplici-nádraží, Č. Krumlov a Černou v Pošumaví) a ve 3. etapě, kdy se bude opravovat křížení II/163 a II/161 (na Studánky) bude uzavírka úplná. Nákladní auta ji budou objíždět opět přes Černou, zatímco vozidla do 3,5 t pojedou od Veverek přes Rožmberk n. Vlt., odtud na Větrnou a zpět do Vyššího Brodu.

U dalších etap se přesná podoba uzavírek ještě projednává. „Ve hře je sloučení etap, tedy urychlení výstavby, za celkové uzavírky i vedení objízdné trasy přes území Rakouska,“ uzavřela Ivana Schwarzová s tím, že stavební práce potrvají zhruba rok.