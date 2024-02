Po deseti letech ve Vyšším Brodě znovu otevřeli tamní kino. Provozuje ho samo město a říkají o něm, že je retro. Michal Rolčík, vedoucí vyšebrodského odboru kultury, společně se zdejším zvukařem Janem Friedlem svépomocí, za pomoci odborníků, opravili promítačku i další nutné technologie. Kinosál prošel i stavebními úpravami.

Obnovené kino ve Vyšším Brodě. | Foto: Se svolením města

„Promítačky jsem opravil a vyčistil, kino jsme uklidili společně se zaměstnanci města, funguje i ventilace a zvuk, v provozu je pokladna i šatna. Plátno také máme, takže jsme si stanovili heslo A jedeme dál,“ přiblížil podrobnosti Jan Friedl.

Nový šéf kultury ve Vyšším Brodě: chceme více oživit klášterní zahradu či kino

V kině promítají filmy domácí i zahraniční produkce, pohádky pro děti i celovečerní snímky pro dospělé. Na programu jsou Černí baroni, Pelíšky, Kolja, Hoří má panenko, Skřivánci na niti a desítky dalších. Ze zahraničních například Pink Floyd-The Wall, Mlčení jehňátek, Chicago, Psycho, Život Briana a další. Starší filmy, pouštěné na 35mm filmovém pásu, se promítají v pátek, v neděli zase chodí děti na pohádky.

„Všechny filmy jsou většinou starší deseti let, dáváme symbolické vstupné 60 korun. Pokud bychom sehnali aktuální film, vstupné se bude řídit jinými regulemi podle distributorů,“ vysvětlil Michal Rolčík. „Lidé nyní berou kino jako místo setkávání. Nabízíme i drobné pohoštění. Návštěvníci kina si po skončení projekce sednou a popovídají si. Toto nám ve Vyšším Brodě chybělo.“

„Projekt retro kina mě osobně doslova nadchnul. Je to komunitní projekt, který má za cíl, aby se lidi potkali a ještě jako bonus dostali dávku zajímavé kulturní esence. A pro jarní prázdniny je to vážně skvělý počin. Některé filmy na programu mi připomněly má studentská léta, když jsme chodili na klubové filmy. Například si nenechám ujít Amélii z Montmartru, i když jsem ji viděl na vysoké škole mnohokrát, ale to už je 25 let zpátky. Takže i pro mě je to skutečné retro,“ uvádí Jiří Mánek, předseda Turistického spolku Lipenska.

Inspirovalo je staré kino v Opavě, které zachránilo filmy určené ke skartaci

Na cestách po republice učinil mistr zvuku Jan Friedl zajímavý objev. Měl možnost nahlédnout do filmového archivu jednoho nadšence z Opavy. „Měli jsme koncert v Opavě v kině Odboj, což je prostor z roku 1913. Nádherné secesní kino, které bylo zrušeno z důvodů, že promítací technologie již údajně nevyhovují současným požadavkům kina kvůli digitalizaci. Jenže se toho ujal mladý muž jménem Richard Vacula. Dostal nápad zřídit retro kino, kdy celé vybavení zachová a bude k tomu provozovat i hospodu. Dojel odhodlaně do Prahy na Barrandov. Zde získal kolem 500 filmů určených ke skartaci. Další filmy za stejné situace získal na Ústřední půjčovně filmů a ve Státním filmovém archivu. A jelikož neměl dostatečné skladovací prostory, má filmy uložené po celé republice,“ přiblížil Jan Friedl.

„Zmíněný Richard Vacula vytvořil občanské sdružení a má dalších asi pět kin po celé republice, ale v jižních Čechách neměl nic. Zalíbilo se mu, že bychom byli součástí jejich občanského sdružení a byli první vlaštovkou v regionu. Musí se však rozvinout distribuce, vytvořit technické podmínky,“ dodal Friedl.

Vyšší Brod přichází s revolucí. Lidem se bude při svozu vážit komunální odpad

V současnosti je po celé republice k dispozici zhruba pět tisíc filmů, které je možné znovu použít. „Na facebooku reagovala na náš záměr spustit retro kino spousta potencionálních diváků, kteří projevili zájem. Jsem rád, že znovu zprovozníme něco, co dlouhých deset let leželo ladem. Vrátit kino zpátky do života, využít ho k účelu, pro který bylo zbudováno, to byl můj cíl už při mém příchodu do funkce vedoucího kultury. Zprovoznit se kino dá, modernizovat pak postupně. Nic nejde najednou. Nebude to jednoduché, ale nebojíme se toho,“ uzavřel Rolčík.