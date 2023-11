Zajímavou vánoční expozici si připravilo Muzeum Jindřichohradecka. Ve svých prostorách na Balbínově náměstí vystavuje sbírku unikátních italských betlémů z oblasti jezera Como. Návštěvníci tak mají možnost porovnat, jak se liší italské pojetí betlémů od těch typicky českých. Výstava pod názvem Grazie Greccio začala ve čtvrtek a potrvá až do Tří králů.

V expozici muzea si návštěvníci mohou prohlédnout téměř třicítku betlémů. Dva z nich jsou ale unikátní a k jejich důkladnému prozkoumání budete potřebovat více času. "Jsou to betlémy takzvaně neapolského typu, které jsou tradiční v Itálii a Španělsku. Jde o dioramata, což jsou hluboké betlémy, které mají malý průzor, kdy koukáte daleko do krajiny a objevíte tam spoustu scének ze života italského lidu,“ popsala etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová. Keramické figury v betlémech jsou většinou ručně tvarované a oblečené do látkových oděvů, které představují tradiční italské kroje nebo obleky různých prodejců a řemeslníků. Oba velké betlémy si Italové přijeli do Jindřichova Hradce nainstalovat sami.

Neméně zajímavé jsou ale i ostatní vystavené betlémy. „Jsou tady především betlémy papírové, což je překvapivé, protože se říká, že velmocí papírových betlémů je Česká republika. Pak jsou to betlémy s keramickými nebo sádrovými figurkami. Zvláštností je betlém, do kterého se ukládá typické italské vánoční pečivo panettone a nebo tady máme diskotékový betlém, kde jsou gramofonové desky s italskými koledami,“ nalákala návštěvníky Alexandra Zvonařová.

Tematické zaměření expozice na Itálii není náhodné. „Výstavu jsme uspořádali u příležitosti 800 let do doby, kdy František z Asissi postavil v Grecciu první jesličky, bylo to roku 1223, a proto jsme se rozhodli, že veřejnosti představíme italské betlémy. Zapůjčili nám je betlémáři, kteří tvoří a vystavují v oblasti známého italského jezera Como,“ vysvětlila etnografka a dodala, že jeden z čelních představitelů italského betlémářského sdružení je tamní zmrzlinář, ke kterému chodí na zmrzlinu slavní herci George Clooney nebo Brad Pitt.

Návštěvníci Muzea Jindřichohradecka mohou kromě expozice italských betlémů vidět také Krýzovy jesličky. Unikátní betlém zapsaný v Guinnessově knize rekordů prošel v uplynulých sedmi letech rozsáhlou rekonstrukcí, která mu vrátila původní krásu a barevnost. Muzeum je možné navštívit každý den od 8.30 do 17 hodin. Kromě Štědrého dne a Silvestra, kdy je otevřeno jen do oběda.

