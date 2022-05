„My tady představujeme výstavu k atentátu na Heydricha z pohledu té německé strany,“ vysvětlil Michal Lendacký, předseda Spolku vojenské historie Horní Dvořiště. V Kaplici je v roli vysokého důstojníka SS, v hodnosti podplukovníka, tedy obersturmbannführera. „Čili my tady ukazujeme ty po atentátu splašené Němce, kteří za pár minut začnou hledat parašutisty.“

Spolek při této příležitosti vystavil i spoustu většinou originálních dobových předmětů včetně například jídelního porcelánového servisu, tabatěrek či starého, stále funkčního, gramofonu. „Tady je jenom část artefaktů z těch, které se nám podařilo sehnat, dalo by se říct, napříč celou Evropou. Třeba ten gramofon je Švýcar z roku 1940. Toto je gravitační nůž, kterým byli vybaveni němečtí parašutisti. Ty nože při stisku a ve svislé pozici automaticky vyjedou. To jsou pěkné raritky, podařilo se nám sehnat dva. Talíře na stole jsem schválně překlopil dnem nahoru, aby bylo vidět, že všechny vystavené talíře jsou se znakem hákového kříže. Zbraně, které tu jsou k vidění, jsou repliky nebo znehodnocené zbraně v souladu se zákonem o zbraních. Čili ty zbraně jsou autentické, ale ne originální.“ Mimochodem mezi různými typy zbraní nechybí ani MG42, takzvaná Hitlerova pila. „1200 až 1500 ran za minutu,“ doplnil Michal Lendacký. „Těmito kulomety byla osazena kulometní hnízda při vylodění v Normandii.“ Artefakt, ze kterého má Michal Lendacký největší radost, stál na ulici. „Stojíme přímo před ním. Je to tamten náklaďák, Praga RN, neboli rychlý nákladní. Je to originál, rok 1939. Vlastní ho náš spolek.“

Parašutista Josef Gabčík se učil řemeslu v jižních Čechách

Několikrát během dne v pátek i sobotu na výstavě zazní i ukázky střelby. „Náš spřátelený klub z Prahy Chodova, který představuje jednotky Armády gen. Ludvíka Svobody, ukazuje i zvuk těch automatických zbraní, které vystavují, aby děti, které sem přijdou z kina či besedy mohly slyšet, že válka opravdu není legrace. Zbraň není jenom zajímavá na pohled, ale má i psychologický efekt. Když začnou ty automatické zbraně ´štěkat´, lidem vstávají vlasy hrůzou, protože to je takový hlomoz a taková hrůza, kterou my si vůbec nedovedeme představit. Proto buďme vděčni, že žijeme v míru.“

Výstavu po oba dny doplňuje i promítání nového dokumentu v kině Kuratorium – vlastenci nebo zrádci, po němž v pátek následovala beseda s režisérem Ondřejem Veverkou a producentem Vítězslavem Jandákem ml.

Výstava k výročí atentátu na R. Heydricha je k vidění rovněž ve velešínské galerii a muzeu.