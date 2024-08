Výstavba přehrad je jedním z nejvýraznějších zásahů, jimiž člověk již více než století proměňuje krajinu kolem sebe. Velká vodní díla byla v době svého vzniku vnímána jako prostředky modernizace a pokroku, současně však přispívala k zániku řady jiných, kulturních i přírodních hodnot. Jejich historie není jen historií technického a hospodářského rozvoje, odráží rovněž proměny vztahu moderní společnosti k využívání přírodních zdrojů a k obývané krajině.

V průběhu podzimu bude výstava k vidění v Kaplici, a od od 2. do 31. října 2024, odkud se přesune do Prachatic a nakonec do Vimperka.

close info Zdroj: Se svolením MUA AV ČR zoom_in Výstava bude v říjnu k vidění v Kaplici.