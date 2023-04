Hora Kleť a Červený Dvůr se v sobotu a neděli stanou hlavním dějištěm výstupu nazvaného Himalájská koruna neboli Chodíme pro ty, co chodit nemohou. Bude to první oficiální ročník, nultý už si účastníci i organizátoři vyzkoušeli loni v září. Výzva Himálajská koruna znamená vystoupat 8027 výškových metrů, což se rovná výstupu na nejnižší „osmitisícovku“ Šiša Pangmu.

Vychází se ze startu u Červeného Dvora, přechází se přes Kleť a pokračuje na parkoviště v Krasetíně. K dosažení celkového počtu výškových metrů je potřeba zdolat tuto šest kilometrů dlouhou trasu dvacetkrát, čili desetkrát tam a zpátky. V čase od soboty 22. dubna 6 hodin do neděle 23. dubna 18 hodin.

Zdolání celé trasy však není podmínkou. Kdo nebude chtít absolvovat těchto 120 km, může si zkusit „menší kopce“, na které si troufá. A to sám, s rodinou, partou kamarádů, jakkoliv. Skupina osob může jít společně a jejich nastoupené metry se jim sčítají. Tedy pokud půjde skupina deseti osob, může absolvovat tuto trasu jen jednou a vystoupala tak společně na Šiša Pangmu.

Výtěžek přispěje na službu Osobní asistence Informačního centra občanského sektoru Český Krumlov. Minimální startovné je 200 Kč při registraci online do čtvrtka 20. 4. a 300 Kč na místě. Pokud chcete zdolat celou horu, je to 802 Kč. Registrace a všechny informace naleznete na www.darujme.cz/himalajskakoruna.

S touto výzvou přišel Oldřich Bažant, který se od svých třinácti let potýkal s drogami, alkoholem, poznal zneužití, vězení i život na ulici. „Nyní je deset let čistý,“ říká za organizátory Hana Šustrová. „A svými zkušenostmi a láskou k běhu a chůzi se snaží motivovat a inspirovat ostatní. Pracuje jako peer konzultant s klienty Psychiatrické léčebny Červený Dvůr a svou snahu chce přenést dál – k veřejnosti. „Baví mě výzvy a poznání sám sebe a chci to dopřát ostatním a povzbuzovat se na trase s ostatními,“ přidal Oldřich Bažant a dodává: „Loni na nultém ročníku jsme tuto výzvu zdolali tři, v průběhu jsme se povzbuzovali, před cílem na sebe počkali a po 28 hodinách a 28 minutách dorazili společně do cíle.“ Na nultém ročníku účastníci přispěli na Osobní asistenci celkovou částkou téměř 36 tisíc korun, akce se v září 2022 zúčastnilo 90 lidí.

Letošní oficiální 1. ročník se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Alexandra Nográdyho a obce Kájov.