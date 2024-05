/FOTO, VIDEO/ Na neděli 19. května odpoledne a večer meteorologové předpovídají výskyt silných bouřek, které můžou doprovázet kroupy a intenzivnější srážky. Výstraha platí i pro Českokrumlovsko. Připomeňte si, jaké škody tu v minulých letech dokázaly kroupy napáchat.

Kroupy. | Video: Martin Smoleňák

„V Čechách budou hlavním rizikem zejména kroupy do dvou centimetrů, případně přívalové srážky,“ varuje Český hydrometeorologický ústav. „Bouřky budou mít v této oblasti poměrně rychlý postup k severovýchodu.“ Podrobnou předpověď pro jižní Čechy najdete ZDE.

„Během noci na zítřek je šance i na slabší noční bouřky a opět zejména v pásu od jižních Čech přes Vysočinu a na Moravu. Ty by mohly do této oblasti přinést pěknou zálivku, neměly by být ale nebezpečné,“ říká předpověď. „Odpoledne, v podvečer a večer budou šance na bouřku víceméně všude. První bouřky budou patrně vznikat už brzy odpoledne na horách nebo v blízkosti hor. Plošně jich nebude mnoho, rizika ale přinést mnohou.“

Může se objevit i supercela

„S ohledem na zvyšující se střih větru později odpoledne a k večeru v Čechách je docela vysoká šance i na vznik supercel(y),“ předpovídá ČHMÚ. „Pokud se tak stane, právě v nich se mohou vyskytnout ty nejvýraznější nebezpečné jevy.“ Bouřky na území Česka pak budou slábnout během večerních nedělních hodin, výjimečně mohou ale přetrvávat zejména na Moravě až do půlnoci.

