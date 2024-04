Další den, další výstraha. Na Krumlovsku bude sněžit, v neděli přijde mráz

/ANKETA/ Už máte přezuto na letní? Není to ani čtrnáct dnů, co v Krumlově padl teplotní rekord pro celé Česko – 28,6 °C. Teď meteorologové varují, že by na šumavských kopcích mohlo napadnou až 40 centimetrů sněhu. V neděli se přidá mráz, který může zamávat s letošní úrodou ovocným stromů a vinné révy a s už vzešlou zeleninou. Kdo už má přezuto na letní, měl by se tento víkend od vyšších partií regionu držet dál.

Meteorologové varují, že na šumavských kopcích může napadnout až 40 cm sněhu. Na snímku je při úklidu 18. dubna 2024 před svým penzionem na Kvildě Jaroslava Orságová. | Foto: Petr Moravec