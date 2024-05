Před povodněmi na jihu Čech meteorologové varování nevydali, na rozdíl od sousedního Plzeňského kraje, kde vyhlásili oranžovou výstrahu, v níž se píše o možném dosažení 3. stupně povodňové aktivity. Povodí Vltavy tam preventivně odpouští několik vodních děl: Lučinu a Hracholusky na Mži nebo Žlutice na Střele. V případě, že se vydatnější srážky vyskytnou v oblasti s nasycenou půdou, což je hlavně jihozápad a západ Česka, může dojit i k zvýšení hladin řek s následným dosažením stupňů povodňové aktivity.

Lipno na suchu vs. o povodni. Hladina stoupla o dva metry, podívejte se

O výstraze před deštěm, která je na Krumlovsku a Prachaticku vyhlášená od pátečního poledne do nedělního časného rána, samozřejmě vědí i zdejší vodohospodáři z horního toku Vltavy, na kterém leží Lipno, naše největší umělá vodní nádrž. „Předpověď zatím není jednoznačná, mluví se o úhrnech od 10 mm nahoru. Nicméně v Lipně máme aktuálně velkou rezervu, takže bychom to řešili až v případě, že by se významně zvedl přítok,“ řekl Deníku Radovan Honza, vedoucí lipenského provozu s tím, že odtok z Lipna odpovídá běžnému provoznímu režimu.