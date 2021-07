Až na tropickou třicítku vystoupala v úterý 13. července 2021 teplota v jihočeské metropoli. Právě vysoké teploty s vysokou vlhkostí vzduchu jsou situací, kdy hrozí bouřky. Meteorologové proto vydali varování, že v České republice opět mohou bouřky škodit. V Českých Budějovicích dokonce před možnými problémy varoval i městský rozhlas.

Poslední velké škody napáchala bouřka v Českých Budějovicích minulý týden.

Kolem 16. hodiny už v úterý bouřilo v Bavorsku. Některé modely v tu chvíli nechávaly podle Markéty Augustinové z Českého hydrometeorologického ústavu bouřky přejít z Německa do jižních Čech, některé ne. "Bouřek může být spíše méně, ale mohly by být silné," dodala Markéta Augustinová. Bouřky se tvořily na čele přicházející studené fronty, která měla večer a v noci postoupit až do Čech.

Ve středu se očekává nad jižními Čechami přetrvávající vliv studené fronty s teplotami 21 až 24 °C, přeháňkami a znovu i s možností bouřek.