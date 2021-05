„Drsné všude bylo to řazení průvodů,“ vzpomínal před pár lety badatel historie Pavel Mörtl. V Kaplici se lidé rovnali do útvaru od kasáren a z Omlenické ulice směrem do centra. Alegorické vozy se řadily v ulici Bezručově. „Řadilo se dlouho skoro půldruhé hodiny předem, bývalo i chladno a deštivo, obchody zavřeny, což byl záměr. Když se konečně za zvuku kapel – kvůli rytmickému pochodu bývaly dvě tři a navzájem se jejich zvuk tloukl – vyrazilo, bylo to zábavné pro děti. Někdy se v průvodu postávalo a pak rychle dobíhalo, za zády už vrčely páchnoucí motory náklaďáků a traktorů. Na kaplickém náměstí z okna v 1. patře bývalých Komunálních služeb (původní sídlo národního výboru a ještě před tím měst. pivovar) moderoval příchod lidu s transparenty osvědčený důstojník místní posádky. S radostnými výkřiky vítal jednotlivé podniky a školy a pobízel lidi stojící na chodnících, aby jim provolávali hurá.“

Když se všichni na náměstí shromáždili a alegorické vozy odjely – což chvíli trvalo a sem tam něco lidé také museli odtlačit stranou – následoval standardní program. Hymny, projevy, zdravice, verše, odpoledne pak sportovní turnaje fotbalistů. V parku, tehdy Parku Kl. Gottwalda, vyhrávala odpoledne na pódiu muzika a konala se estráda, ale hlavně tam stály stánky s občerstvením.

„Kaplice měla jeden čas tradici,“ pokračuje Pavel Mörtl, že v prostoru na tzv. Bělidle (býv. druhý pivovar, panský) stály kolotoče, řetízkáč a dvě střelnice. A to od 30.dubna až do 9. května včetně. Týden před tím je v Blansku pouť sv.Jiří, takže Alois Holý maringotky a atrakce postupně přetáhl dolů do Kaplice. Tenkrát se světským oficiálně říkalo „lidová technická zábava“, fungovali pod Parkem kultury a oddechu v Č. Budějovicích.

Ve fotogalerii jsou i snímky z průvodů ve Vyšším Brodě, Velešíně a Loučovicích. Na jedné fotce z Loučovic je vidět, jak čelo průvodu v roce 1950 tvořily „ozbrojené složky“. Zleva by to podle Pavla Mörtla měli být (pokud jsem to správně rozlišil): milicionář z papíren, příslušník SNB (v rajtkách), francouzský legionář z 1.sv.války (baret). Vlajkonoš nelze určit - nejspíš člen ČSM (svazák), vpravo od něj tentokrát ruský legionář! Pak velitel pohraničníků a poslední vpravo vypadá na vojáka naší zahraniční armády (zda z Východu či Západu se nerozezná).

Text v kronice praví, že budíček byl v 9:00 hodin, průvod se odebral od kina Vltava na hřiště, kde oslavu zahájil předseda Místního akčního výboru Národní fronty Florián, hlavní projev měl místopředseda ONV z Kaplice František Drnek a po něm promluvil velitel „hraniční stráže“ Jelínek. Následovaly budovatelské písně v podání pěveckého sboru ČSM z papíren a potom vystoupení školáků (recitace). Až do 14 hodin vyhrávaly střídavě dvě hudby a bylo zajištěno občerstvení.

Stánky s občerstvením při prvních májích zajišťovala obvykle Jednota, pak i Restaurace a jídelny (RaJ) – to bylo všude shodné. Byla snaha, aby bylo pivo – nízkostupňové, párky s rohlíkem, limonády a sladkosti.

Jinak platilo pravidlo, byť nevím, zda až do r. 1989, že den před 1. májem 30.dubna se zavíraly restaurace dřív (už nevím v kolik), aby se pracující moc „nerozradostnili“ a druhý den ráno nezapomněli jít do průvodu. Účast se, samozřejmě, sledovala (to byl „výsostný“ úkol odborářů).

S využitím informací a fotografií z archivu Pavla Mörtla