Český Krumlov - Na den památky obětí holocaustu bude pro návštěvníky otevřený židovský hřbitov. To znamená, že ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti bude 27. 1. otevřen židovský hřbitov v Českém Krumlově od 14 do 16 hodin.

Židovský hřbitov v Českém Krumlově. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

Kdysi žilo v Českém Krumlově 103 obyvatel židovského vyznání. Jména některých z nich si můžete zítra, v Den památky obětí holocaustu, přečíst na krumlovském židovském hřbitově, k němuž přiléhá hřbitov městský.

Židé to neměli v Krumlově ani v jeho okolí lehké. Židovské ghetto zde tedy nikdy nevzniklo. Několik židovských rodin se usídlilo v rožmberském dominiu na základě povolení od Jana Lucemburského a posléze i od Karla IV. Jenomže roku 1494 byli židé z Českého Krumlova vypovězeni. Zákaz trval až do 18. století. Až pak postupně židé v Českém Krumlově zase přibývali. Žili tu ale pouze do záboru Sudet, kdy je nacisté poslali do vyhlazovacích táborů.

„Židé tomuto chudému regionu velmi pomohli,“ připomíná Jana Dvořáková, učitelka krumlovského gymnázia. „Nesmírně si vážím toho, že tu vybudovali papírny, synagogu, já osobně cítím, že tu velmi chybí.

Za takových okolností je skoro zázrak, že v Českém Krumlově vyrostla synagoga a že přežila válku. Na židovském hřbitově si můžete přečíst jména Židů, jejichž rodiny vzpomíná také nová kniha se Seidlovými fotografiemi Město pod věží. U hřbitovní zdi se nachází hrobka rodiny Spirů, najdete hrob rodiny Žaludovy a dalších. V pohřebním domě na zeď studenti gymnázia vyvěsili jména těch, kdo zahynuli v Osvětimi.

„Je vzácné, když se objeví někdo z potomků krumlovských Židů, protože dopátrat se jejich osudu, je velmi těžké. Krumlov Němci zabrali po mnichovské dohodě a krumlovští Židé byli rozvezeni do různých stran, a ne do jednoho sběrného tábora, o kterém by se daly sehnat další informace,“ podotkla Jana Dvořáková.