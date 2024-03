„Jménem celé zarmoucené rodiny bychom rádi všem, malým i velkým pacientům, poděkovali za tichou vzpomínku,“ svěřila se Deníku neteř Jaroslavy Vaníčkové Eva Dudová.

Vždy usměvavá, nejlepší doktorka, úžasný člověk, opravdu dětská lékařka, děti ji milovaly… Tak bývalí dětští pacienti, rodiče a další lidé z Větřní a okolí vzpomínali na „svou“ paní doktorku krátce po tragédii.

Monika Glykner, jedna z těch, které nehoda zasáhla osobně, připomněla, že k lékařce do ordinace chodila už jako dítě. „Byla naprosto skvělá, a i když jsem ji potkala v dospělosti, tak mi přišlo, že je stále stejná. Za těch dvacet se let vůbec nezměnila.“

„Jaroslava Vaníčková nastoupila 9. srpna 1984 na dětské oddělení do nemocnice v Českém Krumlově, kde praktikovala až do roku 1989. Po složení atestace nahradila v témže roce předchozího oblíbeného a dlouholetého dětského lékaře Miloše Lazara, který odcházel na zasloužený odpočinek. Už 31. ledna 1995 se privatizovala a od té doby pracovala ve své dětské ordinaci pro malé občánky ve Větřní. Od roku 2002 do roku 2010 působila i jako zastupitelka města Větřní. Tragický osud ji stihl 24. března 2023 v odpoledních hodinách na silnici. Čest její věčné památce,“ napsal krátce po tragické nehodě místostarosta Větřní, praktický lékař Jaroslav Vojtíšek.