Nic nevzdával, stále plánoval, snil a těšil se z nového domečku a zahrady v Kuchařovicích u Znojma, přesto těžká nemoc náhle sfoukla plamínek jeho života zanedlouho po té, co v klidném večeru doma na terase doposlouchal svou nejoblíbenější Dvořákovu Novosvětskou symfonii…

Hudba byla pro Štefana celoživotní láskou, rád ji poslouchal, hrál, ale chtěl ji zejména předávat. Už v šesti letech začal chodit do Lidové školy umění v Bratislavě, kde se učil hře na housle. V roce 1965 byl přijat na Konzervatoř v Žiline, kde si jako druhý nástroj přibral tenor. Svá hudební studia zde završil absolutoriem v oboru hry na housle. Obor dirigování dostudoval v Bratislavě a poté se začal hudbě věnovat naplno. Rád vzpomínal na léta strávená v Písku. Zde působil jako šéfdirigent vojenské hudby (1986 – 1991), kterou dovedl po pěti letech díky své nespoutané muzikalitě a velkým nárokům na kvalitu interpretace až na výsluní nejlepší divizní hudby ČR.

Po roce ředitelské funkce v ZUŠ Písek a dvouletém pedagogickém působení v německém Fischachu zakotvil Štefan Matunák v naší Základní umělecké škole v Českém Krumlově jako ředitel, učitel a dirigent žákovského dechového orchestru. A záhy jej tu potkalo myslím největší štěstí. Když procházel školou a hledal klavíristku pro společné koncerty, našel za dveřmi klavírní třídy svou životní partnerku, manželku a kamarádku - láskyplnou ušlechtilou Milanku.

Do krumlovské „zušky“ vnesl Štefan Matunák nový směr ve smyslu odvážných hudebních projektů, jež otevřely školu světu a mezinárodní spolupráci. Jeho velký sen - vybudovat velké symfonické dechové těleso – si splnil založením dechového Junior Europa orchestru složeného z žáků hudebních škol z pěti evropských zemí. Obrovský entuziasmus dirigentů, společná soustředění a koncerty a strhující skladby světových skladatelů naplňovala srdce i mysl mladých muzikantů nezapomenutelnými hudebními prožitky a štěstím. To vše dalo nový směr i samotnému školnímu dechovému orchestru i dalším orchestrům, s nimiž spolupracoval. Dnes již dospělí žáci na něj vzpomínají: „Štefan byl vítězný typ, ale i týmový hráč. Naučil nás, že na jakékoliv úrovni má smysl usilovat o ten nejlepší výsledek, už jen proto, aby náš čas nebyl promarněný. Mimo orchestr měl dar vymýšlet historky, na které se i po letech vzpomíná.“

Osobně Štefan podporoval často vítěznou účast nadaných žáků školy na zahraničních soutěžích, sám vystupoval jako hostující dirigent s Filharmonií Kaunas v Litvě. Vytříbil pedagogický sbor, otevřel nové pobočky v regionu, obnovil taneční obor, podnítil k založení pěveckého sboru Medvíďata.

Po necelých sedmi letech se rozhodl odejít z funkce ředitele ZUŠ s touhou vyzkoušet svůj manažerský talent v podnikatelském sektoru, kde byl záhy velmi úspěšný, ale hudební srdce začalo strádat. Postupně se začal vracet za hráčský a dirigentský pult žákovského orchestru a v posledních letech života na jihu Čech se stal váženým dirigentem dechového orchestru v hornorakouském Waldingu.

Štefan se svou ženou Milankou žili hezký život v nádherně vybudovaném sídle v Kladném u Kájova, obklopeni uměleckými díly a kouzelnou zahradou, než přišla nemoc. Vzpomínám si, jak těžké bylo pro Štefana poslechnout naléhání své moudré ženy na přestěhování se na Moravu blíže ke svým dětem. Znamenalo to opustit domov a vše, co si zde v průběhu 27 let vybudovali. Netušil totiž, kolik láskyplné péče, pomoci a rodinné sounáležitosti se mu bude v novém domečku v Kuchařovicích dostávat od těch nejbližších – dětí, vnoučat a jeho ženy – doslova do posledních hodin života. Byl zde díky rodině i přes svou nekonečnou nemoc opravdově šťastný.

Štefan žil svůj život vždy naplno, nic nevzdával, škoda, že už nestihl nastartovat svou motorku a pohledět na moře. Mně samotné je moc smutno, že už se mi nedostane přátelsky podané ruky a rady, bude mi chybět Štefanův humor a nakažlivý smích, naše debaty o hudbě i o životě… Vzpomínat však budu s úsměvem.

Alena Švepešová, ředitelka ZUŠ český Krumlov