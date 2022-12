Během druhé poloviny 60. let začal působit na Českokrumlovsku. Sehrál významnou úlohu v oblasti kultury, ale důležitou roli hrál také v ochraně památek a přírody na odboru kultury tehdejšího Okresního národního výboru (ONV) Český Krumlov. Bez nadsázky lze říct, že zřízení městské památkové rezervace a záchrana dalších kulturních památek jsou jeho duševními dětmi. Totéž platí o všech památkově chráněných stromech a přírodních územích, jež do roku 1992 byly vyhlášeny za chráněné. To se týká zejména CHKO Blanský les a chráněných parků Vyšebrodsko a Soběnovská vrchovina.

Láska k přírodě a ekologické výchově i osvětě u Pavla Vrby časem zvítězila. Když v roce 1990 vznikl samostatný resort životního prostředí, přešel na nově utvořený referát ochrany životního prostředí ONV, později okresního úřadu.

Pavel Vrba oplýval nezdolným životním optimismem. „Byl skvělý člověk a kamarád,“ vzpomíná Blanka Dolanská z Benešova nad Černou. „Odvedl na poli ochrany přírody regionu tolik práce, jak málokdo. Dokázal strhnout svým nadšením, skromností, otevřeností. Měli jsme ho opravdu moc rádi. Mluvím nejen za sebe, své studenty, ale i za další spřízněné duše a kamarády.“

Životní dráha Pavla Vrby nebyla lehká. Po listopadu 1989 těžko snášel poznání, že naděje na to, že se vztah společnosti k přírodě změní a bude více dbát na ochranu dochované přírody a krajiny, jsou liché. Těžkou ránu mu zasadila i předčasná smrt jeho ženy Lenky.

Přesto se nevzdal a napřel své síly na poslední dva velké projekty – vyhlášení CHKO Novohradské hory, které připravoval od roku 1970, a Přírodní rezervace Horní Malše jako prvního zvláště chráněného území po obou stranách hranice, na nichž pracoval od roku 1995 a nestačil je již dokončit.

S využitím nekrologu od Pavla Pejchy