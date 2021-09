Na doméně www.ckrumlov.cz kromě základních informací o správě města a městském úřadu naleznou uživatelé především popisy způsobů řešení různých záležitostí, které lze vyřídit na úřadě roztříděných do přehledných kategorií. Součástí webu je např. přehled poskytovaných on-line služeb včetně možnosti rezervace návštěvy úřadu a další důležité informace či zajímavosti o životě ve městě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.