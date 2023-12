Lipenské pláže už jsou víc jak týden zalité vodou, stejně jako ta na Windy Pointu v Černé v Pošumaví. Povodeň se málem postarala o to, že sobotní předsilvestrovská party, a s ní i fondue v gondole lanovky, která na podzim doputovala k přehradě až z Alp, budou zrušené. David Neumann, mistr barman a provozovatel Windy Pointu, to ale nevzdal.

Windy Point u Lipna je stále pod vodou, bistro s fondue gondolou ale v sobotu otevřelo. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Stálo ho to pět dnů fušky od vidím do nevidím. „Bál jsem se, jestli to všechno zvládneme. Je to všechno improvizované, museli jsme kvůli velké vodě měnit plány. Materiální škody teď vůbec neřeším, je toho dost zatopeného, ale není to nic hrozného. Sežere to ale spoustu času. Mám tu člověka, který se tu pět dní brodil vodou, to on odtahal to hlavní,“ přiblížil David Neumann. „I přesto jsme v poledne otevřeli, v gondole na střeše bistra máme první hosty, je otevřený i bar v bistru, dneska pojedeme do půl osmé do večera. A dál bychom to chtěli opakovat každou zimní sobotu. Večer je to tu opravdu krásné, jak tu máme všechno nasvícené.“

Přišla potopa, ale párty bude. Bar mu zalilo Lipno, úsměv z tváře mu nezmizel

David Neumann organizuje s Dominikem Čerklem také předvánoční jarmark v Černé. „To jsme si taky pěkně mákli. Je to náročné hlavně v tom ohledu, že chystáte, připravujete a někteří lidé jsou vám schopní odříct účast pár dnů předem. Když vám jich na poslední chvíli odpadne víc, nezbývá než těžce improvizovat. Ale povedlo se to i tak, napočítali jsme letos účast asi tisíc pět set lidí.“

Pomalu už myslí na další letní sezónu. Loni v létě pořádal např. Old School Windsurfing Cup. „Do začátku března bychom asi jeli s gondolou a pak se vrhneme na přípravy na letní sezónu, ty zaberou minimálně tři měsíce. Je to nekonečný příběh,“ smál se David Neumann, který pochází i s manželkou z Prahy. „Už si ani nedovedu představit, že bychom se tam vrátili.“

Tříchodové menu v gondole lanovky z roku 1981 si v sobotu jako první užili Marcela Blahová, Petr Bräuer a Matyáš Blaho. První bylo na řadě klasické sýrové fondue ze tří druhů francouzských sýrů, do kterých se máčí veka, jako hlavní jídlo bylo fondue chinoise: tři druhy masa, krevety, vepřová panenka a krůta, máčené v bujónu, a jako dezert čokoládové fondue s ovocem.

Zprava: Marcela Blahová, Matyáš Blaho a Petr Bräuer si užili fondue ve Windy gondole.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Mají to udělané perfektně. Fondue je skvělé, ale fascinují mě hlavně ty omáčky, ty jsou dokonalé!“ pochvalovala si Marcela Blahová. Windy Fondue Gondolu pro své blízké objednala, aniž tušila, co přesně je vlastně čeká. „Ptali se, jestli někam pojedeme lanovkou nebo co to bude. Já jim říkala, na nic se mě neptejte, nevím, do čeho jdeme, prostě pojedeme a uvidíme,“ vyprávěla rozesmátá Budějčanda. „Jsme z Budějovic, ale mám chatu tady nedaleko na Karláku, od 15 let jsem tu trávila dětství. A Windy Point mám ráda, jezdíme sem hlavně v létě. Dozvěděla jsem se o něm před nějakými osmi lety.“

Sucho versus povodeň. Hladina Lipna se během pár měsíců zvedla o dva metry

S Davidem Neumannem se seznámili až v sobotu v gondole. „Klobouk dolů před ním i jeho manželkou, jak jsou pracovití. Mám z něj dojem, že to je vizionář, který má svůj sen, za kterým si jde. I když už padá na hubu, jak se říká, a vidí, že to nepůjde, tak to nevzdává. A oba jsou zároveň hrozně skromní.“