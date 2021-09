Dopravní řešení uzavírky najdete zde.

Mezi Včelnou a Českými Budějovicemi se už několik měsíců pracuje na výstavbě Jižní tangenty, jejímž investorem je Jihočeský kraj. Jde o komunikaci, která povede od Včelné k Roudnému.

Úkolem nové komunikace bude spojit silnici I/3, což je výpadovka na Český Krumlov, a budoucí dálnici D3 a zjednodušit tak dopravu v jižní části Budějovic i blízkém okolí. Stavbu ovšem provází řada dopravních omezení. Aktuálně to bude úplná uzavírka nové provizorní komunikace z důvodu přeložky železniční tratě v termínu od 28. září do 7. října 2021, kdy zůstane v obou směrech uzavřen průjezd z Lidické na Včelnou. Doprava od Včelné do Českých Budějovic bude vedena po silnici I/3 Litvínovická.

Na jihu Českých Budějovic musejí už nyní řidiči počítat s omezeními u Vidova kvůli stavbě D3 realizované pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a kvůli stavbě D3 byla nedávno uzavřena také Dobrovodská ulice v Českých Budějovicích v prostoru budoucího tunelu Pohůrka. Společně pak Jihočeský kraj a město České Budějovice rekonstruují Plavskou ulici, která je aktuálně též uzavřena.