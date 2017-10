Z Chorvatska se vrátili s úsměvem a protančenými střevíci

Český Krumlov - Slunce, tepla a lidové hudby si užívala Jitřenka, jediný zahraniční soubor chorvatského festivalu.

Dětský folklórní soubor Jitřenka reprezentoval město Český Krumlov o víkendu v chorvatské Kutině na 15. ročníku Festivalu Dječjeg Folklora Hrvatske.



"S tamním souborem KUD Ivančice jsme se potkali na Korčule minulé léto. Zalíbili jsme se jim, chtěli přijet do Krumlova, a tak jsme se dohodli na vzájemné výměně. Před dvěma týdny přijel soubor k nám na festival a nyní jsme jeli zase my k nim," popisuji vedoucí souboru.



Čtyřdenní zájezd, kterého se zúčastnilo celkem dvacet dva dětí, nebyl jen o tanci. Na programu byla také prohlídka města, muzea 2. sv. války, návštěva přírodní rezervace Lonjskopolje či u dětí velmi oblíbená návštěva hřiště.

"S Jitřenkou jsem jela takhle daleko poprvé. Líbilo se mi, když jsme všichni společně blbli na hřišti," řekla sedmiletá Vendulka Turková, nejmladší členka zájezdu.



Členové souboru si prodloužili babí léto, a užili si tak poslední teplé dny plné tance, zpěvu, dobrého jídla a toho, co je všechny spojuje, tedy láska k lidové hudbě.