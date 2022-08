Druhou povodňovou vlnu už tehdy čtyřicetiletá Marie Holubová zažila na vlastní kůži. Voda zalila bytový dům v sousedství Malše znova a ještě o něco výš, než poprvé. Voda byla ze všech stran, nebylo úniku. „Přijeli sem hasiči, tahali nás z bytů. Nemohli jsme dolů, protože kolem baráku byl hrozný proud, který unášel i hasičský raft, takže se za námi museli dostat přes průjezd. Rafty nás vyváželi ke křižovatce. Už jsem měla děti velké. V té chvíli byl s námi jenom dvanáctiletý syn.“

Český Krumlov pod vodou. I starousedlíci uvyklí záplavám byli v šoku

Předtím se ale osazenstvo bytového domu na příchod druhé vlny připravovalo. Vrata průjezdu zatloukali fošnami, stavěli bariéru z pytlů s pískem. Pak se ale muselo všechno rozbít, aby hasiči mohli evakuovat obyvatele bytů. „To už jsme nešli přes balkon, ale dole dveřmi. Mě ale hasiči museli přenášet, řekli, že jsem malá, že bych se utopila,“ vyprávěla Marie Holubová. „Voda v průjezdu a na dvoře totiž dosahovala do výšky 1,60 metru. Hasič mě nesl na zádech k raftu. Všude kolem tu plavaly leklé ryby poté, co praskla hráz v pstruhárně v Mostkách. Když jsme potom mamce vyklízeli barák, našli jsme chcíplé ryby i v kredenci.“

Přečtěte si příběhy Jihočechů, kteří před velkou vodou utíkali, a u fotek zavzpomínejte, jak ničivé povodně v roce 2002 zpustošily náš kraj.

• ze 6. na 7. srpna spadlo např. v Pohorské vsi 278 mm srážek

• 8. srpna voda z Malše, Vltavy a menších toků zaplavila jihočeská města

• 9. srpna přestalo pršet, první vlna opadla

• 11. srpna znovu začalo silně pršet a 12. srpna přišla druhá, mnohem silnější vlna… Více k tématu ZDE.

Silný proud udělal na Bělidle a jinde v Kaplici kolem řeky své. Místy serval vozovku před domy, jako třeba v Malšském údolí, až na skalnatý podklad. „Támhle byla před silnicí dvoumetrová velikánská díra,“ ukazovala Marie Holubová. „Tu vymlela voda. Navážely se tam pak veliké kameny a všechno možné, aby se to zasypalo. Hrozné bylo, jak to bylo rozbité, cesta a všechno, ze země trčely dráty, kameny. Když jsme se chtěli podívat domů, jak to tu vypadá, museli jsme přeskakovat díry a všechno možné. Ty dolejší byty byly komplet vytopené. Byly dlouho vlhké. A myslím, že támhle ty rohové části, jak tam nejde sluníčko, jsou ještě dnes tím tak nějak nasáklé. Ze sklepů se muselo všechno vyházet a dlouho byly cítit bahnem a rybinou. No, už bych to nechtěla zažít.“

Po prsa ve vodě podával hasičům psa do raftu. Voda v Kaplici stále stoupala