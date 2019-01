Vyšší Brod - Vyšebrodští připravují důležitou změnu. Z bývalých jeslí, nyní nevyužitého objektu, který nutně potřebuje rekonstrukci, chtějí vystavět nové zdravotní středisko.

Z této vilky bude nové zdravotní středisko. | Foto: DENÍK/ Zdeněk Zajíček

Vyšebrodští připravují důležitou změnu. Z bývalých jeslí, nyní nevyužitého objektu, který nutně potřebuje rekonstrukci, chtějí vystavět nové zdravotní středisko. Tento hrázděný dům stojící přímo v centru naproti městského úřadu (na snímku) by měl do budoucna sloužit v přízemí jako ordinace pro obvodního, dětského a ženského lékaře. „V patře chceme vybudovat byt pro lékaře a nebytové prostory, které by se měly komerčně využívat spíše pro služby se zdravotnictvím související," upřesnil včera starosta Milan Zálešák.