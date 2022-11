Mělo by vedení města vlajku na radnici vrátit? Odpovědět můžete v anketě na konci článku.

„Vlajku jsme sundali před státním svátkem, abychom akcentovali české státní symboly,“ vysvětloval tento postup starosta Alexandr Nogrády z ANO 2011, neboť to mezi některými občany vyvolalo nevoli. „Nic se ale nemění na tom, že nadále podporujeme ukrajinskou komunitu ve městě a jsme připraveni být nápomocni ve věcech, které se týkají jejich pobytu u nás.“

Další zástupci nové koalice si na podporu svých argumentů vzali dokonce jednu z anket Deníku. „Nejsme jedinou radnicí, kde byla ukrajinská vlajka sundána. V Deníku proběhla anketa, kde se 80 procent veřejnosti přiklánělo, aby radnice zůstaly bez tohoto symbolu a byly neutrální,“ dodal místostarosta Dalibor Uhlíř (Český Krumlov rozumem, dříve Trikolóra).

„Většina čtenářů Deníku chápe, že by se samospráva neměla žádným výrazným způsobem zapojovat do mezinárodní politiky, její místo je ve správě místních věcí a mezinárodní politika náleží vládě,“ doplnil radní Zdeněk Zajíček (Český Krumlov rozumem, dříve Trikolóra).

Skutečnost je ale taková, že v anketě k červencovému článku Ukrajinské vlajky nenápadně mizí z českých úřadů pouhých 285 čtenářů Deníku uvedlo, že jim vadí vyvěšování ukrajinské vlajky na budovách úřadů.

Odstranění ukrajinské vlajky zato vyvolalo velkou debatu na facebooku města Krumlova. „No, zajímavé vysvětlení. Pokud je pro naše nové vedení symbol solidarity takový problém, tak se trochu začínám bát, s čím přijdou příště…,“ poznamenala například jedna čtenářka.

Jiný pisatel mimo jiné řekl: „Vyvěšením vlajky jsme udělali to nejmenší pro ukrajinský lid. Vyvěšení vlajky státu, který čelí válečné agresi je projevem toho, že jsme stále lidé, kteří hájí svobodu a demokracii napříč světem.“

Proti tomu se ohradili někteří čtenáři smýšlející opačně: „Vy všichni, co máte potřebu vyvěšovat ukrajinskou vlajku, tak to udělejte třeba doma z okna. Na radnici má viset jen vlajka česká. Nic víc, nic míň.“ Stejný názor sdílí další: „Souhlas. Ukrajinská vlajka tam nemá co dělat, tohle je naše město! Tady nejsme na Ukrajině.“

„Byl to jen symbol podpory a solidarity, nic jiného v tom nehledejte,“ připsala do debaty smířlivě jedna z ukrajinských uprchlic. „A já všem Čechům moc děkuji, že nám pomáháte. I když to nemáte lehké sami.“

Bývalé vedení města, kterému nyní připadla úloha opozice, má ohledně vyvěšení ukrajinské vlajky jasno: „Odpovídá to tomu, kdo dnes na radnici vládne,“ konstatoval Josef Hermann z KDU-ČSL. „Vládne tam Trikolora s ANO. Spíše než výmluvy, proč vlajku sundaly, by měly říct, jak to vidí doopravdy. Já to beru tak, že ten problém na Ukrajině trvá nadále, a to nejmenší, co pro ni můžeme udělat, je, alespoň takto symbolicky vyjádřit podporu obětem agrese. Vím, že řada radnic vlajku sundala, ale mně to přijde nepatřičné a zbytečné, obzvláště záhy poté, co se nové vedení ujalo vlády v Krumlově.“

„Já se domnívám, že podobné symboly jenom rozdělují společnost,“ řekl k tomu starosta Alexandr Nogrády. „Někdo je pro, někdo je proti. Naopak je třeba lidi spojovat. Stmelovat se dá dialogem a vzájemným poznáváním se. Proto připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou večery pro veřejnost na téma ukrajinská historie, kultura, ukrajinské Vánoce tak, aby se Ukrajinci v Krumlově mohli pochlubit svojí zemí a místní zase pochopit, o co tam jde, a podobně. Chceme jít touto cestou. Na podpoře ukrajinských uprchlíků v Českém Krumlově se nic nemění,“ ujistil.