Po čas karantény liduprázdná kaplická ulice v pátek 12.6. znovu ožila. V rámci slavnosti Masná žije ji zaplnily stánky s výrobky místních, gril a lavice k posezení těch, kteří se přišli občerstvit a pobavit za zvuku kapely Milhaus.

Slavnost Masná žije! už po třetí pořádá majitelka kavárny v Kaplici. Slouží tamním podnikům k prezentaci a setkávání sousedů. | Foto: Deník / Kristýna Motyčáková

Pro mladé návštěvníky bylo nachystané představení loutkového divadla. Jako inspirace k již tradičnímu sousedskému setkání původně posloužily podobné akce v jiných městech. „V naší ulici je několik podniků, které se zabývají potravinářstvím. Říkali jsme si, že každý potřebuje reklamu,“ uvedla organizátorka akce Jitka Svobodová, která v ulici vlastní kavárnu. Po těžkém období koronakrize je podle ní možnost se prezentovat povzbuzující. „Nevím sice, jak utrpěly další podniky v ulici, ale musím říct, že my jsme se na znovuotevření moc těšili. Nejdřív jsme měli okénko s kávou, když jsme směli otevřít terasu, začalo pršet. Bála jsem se, že káva a zákusek bude to první, co si lidé po krizi odepřou. To ale zatím nepozorujeme,“ shrnuje majitelka kavárny. Akci Masná žije organizuje už potřetí, účast podle ní každým rokem roste. „Oceňuji, že se díky podobným akcím můžou sousedé setkávat trochu jinak, než jak to znají z běžného života. Sbližuje nás to,“ hodnotí návštěvnice Paulína Piscová Mandová. Původně si chtěla stejně jako minulé roky na Masné otevřít vlastní stánek, letos však nesehnala hlídání pro děti. „Akci jsem si i tak užila,“ uzavírá Piscová Mandová.