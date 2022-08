Český Krumlov – Historická část města během dalších dvaceti let po potopě rozkvetla do krásy, škody po povodni jsou pryč, i když ještě dlouho poté bylo centrum města pro turisty uzavřeno. Město spolu s Povodím Vltavy postupně uskutečnilo řadu protipovodňových opatření, ale ne všechna původně naplánovaná. Proti některým, například vybudování zasouvacích protipovodňových bariér kolem řeky, se obyvatelé vzbouřili. Obávali se, že by tato opatření narušila dávnověký půvabný ráz města kolem meandrů Vltavy a měla by i negativní dopad na historické budovy. Jaká protipovodňová opatření byla přijata, shrnuje starosta Dalibor Carda.