1. Prázdné hotely

Ztráty hoteliérů na tržbách v souvislosti s úbytkem zahraničních hostů kvůli koronaviru den ode dne narůstají. Jen na území Turistické oblasti (TO) Budějovicko by se v prvním pololetí letošního roku měly jejich tržby podle odhadů propadnout meziročně o téměř 90 miliónů korun. Zástupci zdejšího destinačního managementu už proto hledají řešení, jak poskytovatelům služeb v cestovním ruchu pomoci tyto ztráty nahradit. „Musíme jednat rychle. Promarněný čas jsou nyní peníze, o které region přichází,“ konstatoval David Šťastný, předseda Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko, která o TO Budějovicko „pečuje“. Na jihu Čech se ubytovalo loni bezmála 1,8 milionu hostů, z toho přes 636 tisíc zahraničních. Více než polovinu všech zahraničních hostů regionu loni tvořili Asiaté. Cílem manažerů destinace nyní bude přesvědčit Čechy, aby letošní dovolenou trávili „doma“.

2. Problémy firem

Firmy, ty jihočeské nevyjímaje, mají v souvislosti s výskytem koronaviru problém s dodávkou dílů z Číny, další nemohou sehnat osobní ochranné prostředky pro zaměstnance a zastavují práce například v lakovnách. Informoval o tom ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích Luděk Keist. Doplnil i další postřehy. Například řidiči spedičních firem musejí nosit roušky a při nakládání a vykládání nesmí opustit kabinu. Firmy se bojí kamkoliv vyslat zaměstnance. Potíže registrují také cestovní kanceláře. Ty mají propad v prodeji katalogových zájezdů proti loňsku až 80 procent.

Nový typ viru v kraji není: Testy na koronavirus zajistili odborníci na jihu Čech u 39 lidí. Žádný potvrzený případ v kraji zatím není. Po čtvrtečním jednání krajské epidemiologické komise to potvrdila ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. Hejtmanka Ivana Stráská doplnila, že kraj se snaží mapovat situaci, má přehled například o školách, které vyjíždějí do zahraničí. Problémem je podle ní nedostatek ochranných prostředků, například roušek. „Na pátečním jednání hejtmanů s vládou budu požadovat, aby ochranné prostředky byly rozdělovány fakultním a krajským nemocnicím, ale i praktikům,“ sdělila hejtmanka s tím, že jihočeské nemocnice mají zásobu roušek či respirátorů zhruba na další dva měsíce.

3. Zrušené kulturní akce

Jan Zdeněk, ředitel firmy Produkce 1, která zajišťuje hlavně po technické stránce konference, plesy či festivaly, potvrdil, že obavy z koronaviru mají vliv i na pořadatele kulturních událostí. „Klienti už ruší akce, které se připravují třeba půl roku. A to ve velkém. U některých ještě čekáme, jak se rozhodnou,“ uvádí. Například Český rozhlas České Budějovice ruší do odvolání ve své budově akce pro veřejnost. Proto se festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět uskuteční v krajském městě tentokrát v Music clubu Slavie a ve Výměníku. Budějovická radnice nechala od pátka do odvolání uzavřít podle náměstka primátora Viktora Vojtka dva z nejnavštěvovanějších klubů pro seniory – v Komunitním centru na sídlišti Máj a v ulici Roháče z Dubé.

4. Lidi uvěznění v karanténě

V jižních Čechách bylo do čtvrtka kvůli koronaviru v domácí karanténě 188 lidí. A číslo se stále navyšuje například i proto, že se Jihočeši vracejí z cest do oblastí, které jsou ohniskem nákazy. V karanténě je například doma v Českých Budějovicích student pražského ČVUT. Přijel po uzavření univerzity v italské Bologni, kde je na dlouhodobém studijním pobytu. Pozoroval na sobě příznaky virózy, ale testy naštěstí byl negativní. V karanténě však má pro jistotu zůstat až do 9. března.

5. Méně turistů mířících za památkami

Mnohem menší turistický ruch panuje nejen v ulicích centra Českého Krumlova, ale znatelně méně lidí prochází i zámkem. Je to znát i na pokladnách Hradního muzea a zámecké věže v Českém Krumlově. Pokladní tu také už měsíc používají preventivně ochranné rukavice a častěji si myjí ruce, více se dezinfikují toalety. Že je méně turistů, je podle pokladních znát hlavně na tom, že nejezdí velké zájezdy z Asie a na prohlídku chodí hlavně jednotlivci nebo menší skupinky lidí. Co se návštěvnosti týká, ta oproti loňsku od začátku roku poklesla podle oficiálních čísel Národního památkového ústavu na krumlovském zámku o 12,6 %.

6. Nejsou roušky ani hygienické potřeby

Lékárna v blatenské poliklinice prodala poslední roušky asi před dvěma týdny. Pro Deník to uvedla její vedoucí Jana Bláhová. „Nejsou roušky, nejsou gely. A ani nebudou, protože sama nevím, kdy by mohly dorazit. Už jsem měla nápad, že napíšu velkou ceduli, protože na tuto otázku odpovídám stokrát denně,“ řekla s mírnou nadsázkou. Má ale i jednu optimistickou zprávu. „Lidé už se neptají tak často jako dříve.“

7. Nedostatek trvanlivých potravin

Obava z koronaviru a karantény způsobila, že lidé začali v obchodech ve velkém nakupovat trvanlivé potraviny. Z regálů supermarketů zmizela hrubá a polohrubá mouka, sušené droždí, rýže, těstoviny nebo konzervy s omáčkami a hotovými jídly. Obchody se snaží zboží doplňovat a doobjednávat to, co na skladech chybí. A ve většině případech je u každé varianty k dispozici dražší dovozové zboží, o které zákazníci nemají takový zájem.

8. Opatření v dopravních prostředcích

O případných úpravách dosavadního postupu při úklidu vozů MHD jedná vedení českobudějovického dopravního podniku s krajskou hygienickou stanicí. Podle ředitele Slavoje Dolejše firma čeká na oficiální stanovisko, jak postupovat. „Naše vozy standardně důsledně dezinfikujeme za využití kvalitních antibakteriálních prostředků,“ uvedl Slavoj Dolejš. „Dění okolo šíření koronaviru neustále monitorujeme a jsme připraveni plnit pokyny a nařízení příslušných nadřízených orgánů,“ dodal.