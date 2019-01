Český Krumlov – Patová situace s čistírnou (ČOV), do níž tečou odpadní vody Českého Krumlova a Větřní, se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Český Krumlov se chystá na koupi čistírny odpadních vod.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Město zadalo posudek na obvyklou cenu čistírny a obchvatného kanálu, který vede z Větřní, a v lednu by o konečné nabídkové ceně měli rozhodnout zastupitelé.

Město by během několika dalších měsíců mělo předložit návrh na kupní smlouvy, prodej ale bude muset odsouhlasit soud.



„Zadali jsme znalecký posudek na tzv. obvyklou cenu, bez něj by zastupitelé nemohli hlasovat, známe i odhadní cenu čistírny a kanálu,“ informoval zastupitele na prosincovém zasedání zastupitelstva místostarosta Josef Hermann. „Bude následovat zásadní jednání zastupitelstva, nejprve patrně pracovní, pak veřejné, které je naplánované 31. ledna, na kterém by zastupitelé měli rozhodnout o nabídkové ceně.“

Pak město čeká několik měsíců práce na tom, aby si zajistilo financování nákupu ČOV a obchvatného kanálu. "Předpokládáme, že odkup zrealizujeme z investičního úvěru, a chceme, aby investice byla návratná pouze a výhradně z činnosti ČOV a nezasáhla financovaní ostatních věcí města," dodal místostarosta. „Chceme, aby se splácel výhradně z činnosti ČOV a nezasáhl financovaní ostatních věcí ve městě.“