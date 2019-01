Větřní - Větřní chce předejít problémům s pronájmem obecních bytů, proto stanovilo nové zásady.

Chci pronajmout obecní byt. A chci ho hned! Je vaší povinností mi ho zajistit, slýchává často vedení obce Větřní.

Takoví žadatelé vběhnou na radnici, poručí si, a když jim není vyhověno, rozčilují se. Jenomže v tom, že jim obec byt musí poskytnout, se opravdu pletou.

„Je vážně neskutečné, kolik lidí si myslí, že na pronájem obecního bytu mají právo, a když ho chtějí, my jim ho musíme poskytnout. To je v každém případě špatná myšlenka,“ zdůraznil větřínský starosta Antonín Krák.

Jelikož se žádosti o byty neustále kupí, rozhodlo se vedení Větřní zřídit bytovou komisi, která se snaží budoucí nájemce co nejpečlivěji vybrat. „Větřní je v rámci Českokrumlovska největším vlastníkem bytů. Máme jich více než 800. Z toho důvodu problémy kolem přiřazování bytů jen rostly,“ uvedl Antonín Krák. „Rozhodli jsme se složit tříčlennou bytovou komisi z občanů obce, předsedkyní je členka zastupitelstva. Jedná se o ženy, které už s touto problematikou mají zkušenosti,“ ujistil.

Zároveň vedení obce vydalo zásady, kterými se řídí postup výběru nájemníka. „V první řadě nesmí být žadatel dlužníkem vůči obci. A to myslím celkově, nejenom za pronájem bytu. Pokud závazek splatí, můžeme dál jednat,“ načrtl starosta.

Právě dluhy na nájmu se ve Větřní vyšplhaly až do několikamilionové výše. Jak zmínil místostarosta Pavel Štindl, s placením mají největší problém obyvatelé takzvaných sociálních bytů.

Otázkou je, jestli se obci pronájem obecních bytů vůbec vyplatí. Zda by nebylo lepší je prodat.

„Samozřejmě se taková možnost nabízí,“ řekl místostarosta Větřní Pavel Štindl. „Zvažujeme ji. Problémem je, že nám potíže vznikají hlavně v sociálních bytech. Je ale přirozené, že v případě prodeje bude největší zájem o ty nejlepší, uživatelsky nejpřitažlivější byty. Tím bychom přišli o byty, které jsou bezproblémové.“

V každém případě, v této chvíli obec s prodejem nepočítá. „V minulém volebním období tady byla zřízena komise, která možnost prodeje zkoumala. Nakonec ji nedoporučila. Celá záležitost ale není uzavřená. Pokud by nám prodej přinesl prospěch, tak se do něj samozřejmě pustíme. Já osobně se domnívám, že k tomu jednou dojde. Bude to ale velmi pečlivě zvažovaný akt,“ uvedl Štindl.

Pronájem bytů není ve Větřní ztrátový. „Dbáme na to, aby byl celý komplex hospodaření s byty samofinancovatelný. Co se z nájmů vybere, musí uhradit veškeré režijní náklady. Chtěl bych také upozornit, že tady nemáme jenom sídliště a obecní byty. Je tady celá řada občanů, kteří mají vlastní bydlení. Nebylo by vůči nim fér, kdybychom z rozpočtu dotovali údržbu obecních bytů,“ řekl Štindl. Kdyby na nájmu nedlužilo tolik lidí, mohla by obec do svých bytů investovat daleko více.

„Mohli bychom zlepšovat vnitřní vybavení bytového fondu a tak dále. Zadluženost musíme prostě snížit,“ dodal místostarosta. Obec už spolupracuje s exekuční kanceláří. Své pohledávky hodlá nekompromisně vymáhat.

„Což je dobře. Je nespravedlivé, aby někdo platil a druhý ne, přičemž by mu to v pohodě procházelo,“ souhlasí místní Jiřina Szabová.