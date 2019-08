Jak zdůraznil včera šéf městského zastupitelského klubu ODS Martin Kuba, jedině tato komunikace může už na okraji města, na kruhovém objezdu u Globusu, odvést auta mimo město a napojit na dálniční obchvat. „Pokud nebude její výstavba dokončena současně s obchvatem, nebude dálnice plnit svou funkci, aby ulevila městu, protože všechna auta budou pokračovat přes město na dálniční obchvat.“

Právě k tomu může dojít, neboť krajský stavební úřad před třemi týdny zrušil na základě doručených odvolání územní rozhodnutí na stav bu Severní spojky. Policie ČR rozporuje, že nově vzniklá křižovatka Severní spojky a Pražské třídy (u Fordu) nebude dlouhodobě kapacitně vyhovovat. Dalším problémem jsou výtky podnikatelů a firem z Nemanické ulice, kteří v projektu přicházejí o parkovací místa, do areálů budou obtížně vjíždět. Martin Kuba to komentuje: „Vše to dle mého souvisí s pozemky, jež jsou nyní k dispozici. Prostě chybí – a v tom pochybilo město, konkrétně ANO, jež má v gesci dopravu. Město mělo jednat s projektanty a ŘSD a výkupem areálů v blízkosti křižovatky připravit větší prostor pro křižovatku s lepší průjezdností. Naposled s podnikateli jednal Miroslav Joch z ČSSD před pěti sedmi lety.“

DOPRAVU JINÉMU

Martin Kuba vidí řešení. „Vyzýváme koaliční strany, aby odebraly dopravu z kompetence ANO, svolaly jednání všech zastupitelských klubů k ujasnění dalšího postupu – zahájení jednání s majiteli pozemků a areálů, což nemůže dělat ŘSD, které má k výkupu ke stavbě zákonem dané podmínky. Za dvacet třicet milionů získá město stavbu za jednu a půl až dvě miliardy, kterou by si samo nemohlo dovolit,“ míní Martin Kuba. „Teď to vypadá, že dostavba D3 se s dokončením Severní spojky může minout o dva tři roky, což by byla katastrofa.“

CO NA TO RADNICE

Primátor Jiří Svoboda (ANO) nesouhlasí. „Je to demagogie, předčasný volební boj a hledání jakýchkoliv témat ke zviditelnění ODS za každou cenu, i když nejsou výtky nijak podložené. Jen za jeden dům u křižovatky byla požadovaná cena 21 milionů. Odhad sedm. Kdyby to město udělalo, tisková konference ODS by byla na téma vyhazování veřejných financí na něco, co může ŘSD vyvlastnit dle zákona a svých prostředků. A není to tak, že by město za dvacet či třicet milionů získalo stavbu za dvě miliardy. Všechno to jsou veřejné prostředky. Jako jedině možné vidím, že ŘSD vypořádá podněty a připomínky z odvolání k územnímu rozhodnutí. Věřím, že stavba bude dokončena s D3,“ uvedl Jiří Svoboda a dodal: "ODS byla členem koalice až do loňského podzimu a měla plné kompetence v rámci koalice tyto věci řešit, pokud se jim zdály pomalé nebo nedostatečné."