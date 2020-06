Senáže zemědělci částečně zvládli udělat ještě v květnu. Ale víc toho nestihli. Pak spustil déšť a trval až do neděle.

„My jsme senáže stihli,“ říká předseda Zemědělského družstva v Mojném Radek Mráček. „Sena budeme dělat teď, až to vyschne. Trávy narostlo hodně, je toho víc než v první seči. I když ale teď v polích a na loukách neujedeme, mohlo by klidně pršet i dál, já bych to vítal.“

Voda je potřeba, avšak louky a travní porosty na polích potřebují posekat. „Senáže jsme udělali, seno ale ne,“ sdělila ředitelka Zemědělského družstva Netřebice Alena Janoušková. „O to se budeme pokoušet nyní, až se vylepší počasí. Nevím, jak to dopadne, budou to sena dělaná na blátě. Tráva se bude těžko sušit a nebude kvalitní, už do ní prorůstá druhá tráva.

„My máme traviny sklizené napůl,“ přiblížil situaci na Brložsku předseda ZD Brloh Václav Jungwirth. „Posekali jsme jetele na orné půdě a něco pastvin, pak už nás počasí pokračovat nenechalo. Děláme, co se dá, snažíme se, kde to jde, sklízet píci po troškách a dávat do balíků pro masný skot. Teď se ale nikde nedá ujet, voda je i na svazích.“ Brložští doufají, že se to snad zlepší v tomto týdnu. „Kvalita píce je ale pryč,“ konstatoval Václav Jungwirth. „Teď má jakost, které říkáme ´koňské seno´, to je seno tvrdé, starší. Pro dobytek už to není ono. Ovšem pastva pro dobytek je momentálně luxusní.“

Vody v horních vrstvách půdy je nyní konečně dost, za což jsou zemědělci rádi. A to i přesto, že daní za to je vznik a šíření plísňových a houbových chorob v zemědělských plodinách. „Hlavně, že je voda, za vodu jsme šťastní, i když současné počasí nahrává plísním,“ potvrdil i agronom Tomáš Bártl ze Zemědělského družstva Podkleťan Křemže, kde kvůli dešti dosud nesklidili dvacet procent ploch. Posečené louky mezitím znovu obrostly, takže jakmile to půjde, budou na Křemežsku i jinde rovnou sklízet otavy.

„Zítra začneme provádět postřiky proti plísním, hlavně v bramborách,“ přikývla Alena Janoušková.

„Na porosty bude silný tlak ze strany infekce plísní a houbovek, ale voda je přednější,“ říká Radek Mráček.