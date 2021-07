Jak informovala předsedkyně představenstva holdingu Jihočeské nemocnice Zuzana Roithová, počet provedených antigenních testů za celý kraj byl před týdnem na úrovni 20 tisíc kusů, do května se týdně provedlo i 50 tisíc odběrů. PCR testů odběrová místa udělala 3 700. „To je srovnatelné číslo s červnem, dvoutisícoví výkyv jsme zaznamenali na rozhraní června a července, kdy začínaly prázdniny a zároveň byly v kalendáři dva sváteční dny,“ popsala.

Nápor v turistických oblastech

Podle jejích slov jsou však v Jihočeském kraji lokality, které čelí enormnímu náporu. „Jedná se o jindřichohradecký a krumlovský okres, kde tráví volno řada rekreantů z jiných krajů, ti se logicky potřebují častěji testovat, aby mohli navštěvovat restaurace, kulturní a společenské akce,“ upozornila na lokální problém.

Čekací doba například na PCR testy se pohybuje mezi jedním až třemi dny, někde si lidé počkají i týden. Například v prachatické nemocnici byla volná místa hned na druhý den. O víkendu tu ale netestují. Jak vysvětlil ředitel nemocnice Michal Čarvaš, kapacity jsou i tak v Prachaticích dostatečné. „Žádné fronty se nedělají. Máme kapacitu vyšší, než je nyní poptávka. Vyhovíme všem, často k nám jedou i z větší dálky, protože máme krátké čekací doby a výsledek je z ranní výtěru hotov kolem poledne téhož dne,“ popsal aktuální situaci.

Děti kloktají

Pro děti chystající se například na tábory navíc zavedli kloktací PCR testy. „Což je pro ně snazší a příjemnější. Nejvíce testů děláme ve čtvrtek a v pátek. Pokud se obsadí stávající termíny, tak vypíšeme další,“ zmínil Michal Čarvaš s tím, že zájem trvá u obou druhů testů, jak Ag, tak PCR.

Zvýšení zájem o testování pozorují i v krajské nemocnici. "Je to z důvodu měnících se pravidel pro vstup do různých zemí v době letních dovolených a z důvodu potřeby průkazu „bezinfekčnosti“ dané změnou českých pravidel, tedy místo tří týdnů po první dávce očkování dva týdny po dávce druhé," komentovala situaci mluvčí Nemocnice České Budějovice Iva Nováková.

Z důvodu měnících se pravidel pro vstup do různých zemí v době letních dovolených a z důvodu potřeby průkazu „bezinfekčnosti“ dané změnou českých pravidel, tedy místo tří týdnů po první dávce očkování dva týdny po dávce druhé.

Na Jindřichohradecku podle ředitele okresní nemocnice Miroslava Janovského stoupá zájem především o PCR metodu, kdy test má delší sedmidenní platnost oproti třídenní antigenní. „Stoupá poptávka po PCR testech z důvodu cestování a dětských táborů. Prodloužili jsme proto provozní dobu a tím zvýšili počet testovaných osob asi o čtyřicet. Fronty se netvoří,“ potvrdil Miroslav Janovský.

Ve strakonické nemocnici podle ředitele Tomáše Fialy PCR testy se provádí každý všední den. V průměru se udělá cca 150 testů denně. V průběhu měsíce června to bylo denně kolem 60 testů. "I antigenní testy se provádí také každý všední den. V průměru se provede kolem100 testů denně. V průběhu měsíce června to bylo denně kolem 80 testů," vyčíslil.

Testují i o víkendu, a to každou sobotu od 7 do 12 hodin. V průměru se udělá kolem 160 až 180 testů, na začátku měsíce to bylo i 200 testů. V červnu to bylo kolem 80 až 100 testů. "Výrazný zájem o testy je od čtvrtka do soboty. V těchto dnech je většinou rezervační systém na týden dopředu obsazený," zmínil Tomáš Fiala svůj postřeh a dodal: "Zájem o PCR testy mají především celé rodiny, které jedou na dovolené do zahraničí. Antigeny vyžadují většinou lidé, kteří plánují dovolenou u nás v ČR a děti, kteří jedou na letní tábory."

V průběhu měsíce červenec došlo dle jeho slov k výraznému nárůstu zájemců o testování ve výtěrovém centru, které se nachází v prostorách Nemocnice Strakonice. "V celkových počtech za nemocnici je to pokles testů oproti předchozím měsícům. A to z důvodu toho, že od února do června jsme mobilními týmy testovali přímo ve firmách v průměru 4 až 5 tisíc lidí týdně. Nyní se provádí testy pouze ve výtěrovém centru," podotkl ředitel Fiala.

Před koncertem vlastní testování

Indikovaná vyšetření lékaři a hygienou jihočeské nemocnice podle Zuzany Roithové zvládají. Samoplátci a preventivní odběry lidé potřebují z mnoha důvodů. „Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví osvědčení o negativních testu nařizují v restauracích, službách i při cestování, a kulturních akcích. V těchto případech by měli být odpovědní i provozovatelé. Například na koncerty doporučujeme zařízení samoodběrových míst a výjezdových sanitek pro vlastní návštěvníky, což všem umožňuje účast i na poslední chvíli,“ míní předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic.

Veřejnosti také doporučuje plánovat si program dopředu a rezervovat si termíny předem, aby lidé nemuseli kvůli testování na poslední chvíli jezdit daleko. „Někteří lidé dokonce kvůli testům před výjezdem do zahraničí cestují až do Prahy, kde jsou kapacity několikanásobněji vyšší,“ prozradila vlastní postřeh. Soukromé laboratoře se snaží odběry centralizovat jen do tří dní v týdnu. „Koncentrují odběry, tak aby to bylo ekonomické i v době dovolených,“ uzavřela Zuzana Roithová.