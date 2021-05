Ublížit nevinným zvířatům, která si nedokáží pomoct sama? Starostovi Větřní se nechce věřit, že by právě to byl motiv krádeže dopravních značek Pozor, žáby! z míst, kudy obojživelníci musejí překonat hlavní průtah městem, aby se dostali do rybníka zvaného Herďák, kde se rozmnožují.

Dopravní značky Pozor, žáby! ve Větřní už neuvidíte, někdo je ukradl. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

"Někdo je ale tak nelidský. že mu vadí značka, která pomáhá živočichům. Komu to může pomoct?" zamýšlí se Antonín Krák. "Určitě to nevzal můj kolega starosta, který by si je postavil do svého města."