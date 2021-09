V devíti středečních případech došlo k přenosu v rámci rodiny, v sedmi jde o dozvuky onemocnění z táborů letní dětské rekreace a ve dvou případech o importované onemocnění z Ukrajiny a dovolené na italské Sardinii. Aktuálně je 12 aktivních případů na Českokrumlovsku (+1) a Prachaticku (0), 16 na Strakonicku (-2), 17 na Jindřichohradecku (+3), 29 je na Táborsku (0), 31 na Písecku (+3) a 160 na Českobudějovicku (+8). Laboratoře za včerejšek a dnešek vyhodnotily 701 PCR testů a 144 testů samoplátců. Celkově bylo v kraji provedeno 300 180 PCR vyšetření a 23 963 u samoplátců, celkově tedy již 322 143 testů. V posledních osmi týdnech nebylo v kraji hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s COVID-19, celkem jich bylo verifikováno 1 794, počet karantén dnes vzrostl o 7 na 428 osob.

Dnes se s nástupem dětí do škol uskutečnily i první antigenní testy ve 282 základních a 96 středních školách Jihočeského kraje. Do dnešního odpoledne dosud testy zachytily 11 dětí v celkem 10 školách, následný PCR test zatím potvrdil pozitivitu u jednoho dítěte.

Do dnešního dne bylo v Jihočeském kraji onemocnění potvrzeno u 51 540 žen (+14) a 47 929 mužů (+14). Celkem 29 052 osob bylo z Českobudějovicka (+17), 16 121 z Táborska (0), 15 957 z Jindřichohradecka (+4), 12 414 z Písecka (+3), 10 695 ze Strakonicka (0), 8 180 z Českokrumlovska (+2) a 7 050 z Prachaticka (+2).

Celkem 10 408 případů je potvrzeno v kategorii dětí do 14 let (za den +13 nových), z toho 2 186 ve věkové skupině do 4 let, 3 752 v kategorii 5-9 let a 4 470 v kategorii 10 – 14 let. Ve skupině mladých lidí 15–24 let bylo pozitivních 9 864 osob (+7), z toho 4 600 v kategorii 15–19 a 5 264 v kategorii 20–24 let, dále 13 084 v kategorii 25–34 let (+3), 16 741 v kategorii 35–44 let (+3), 18 896 v kategorii 45–54 let a 14 068 v kategorii 55–64. Celkem 16 408 případů bylo verifikováno ve skupině osob starších 65 let, z toho 9 211 v kategorii 65–74 let a 7 197 v kategorii nad 75 let.

KHS Jihočeského kraje