Chcete se stát pilotem dronu, který pomáhá při vyhledávání srnčat před sečením, ale nemáte dron ani licenci? Nevadí, hlavní je ochota přivstat si a chuť se přidat k těm, co před sekačkami a jejich neúprosnými žacími lištami bezbranná mláďata zachraňují. Na Krumlovsku a Budějovicku už několik let funguje skupina lidí, kteří takto v sezóně uchrání stovky zvířat, loni jich napočítali 1100. A právě ti, stejně jako jejich kolegové v okolních regionech, hledají další pomocníky. Sami všechny louky zkontrolovat nezvládnou.

Dobrovolníci, kteří zachraňují srnčata, prosí o pomoc. Do svých řad by rádi uvítali další kolegy na procházení a také na létání s dronem. | Foto: Se svolením spolku

Srnčata, místo aby před sekačkou utekla, se jenom přikrčí na místě, přesně jak jim velí instinkt – a zaplatí za to krutou a bolestivou smrtí. Jediná možnost, jak mláďatům, kterých jsou rok co rok takto posekány desítky tisíc, pomoct, je najít je a z louky nebo třeba porostu jetele je ručně vynést. A právě to dělají dobrovolníci ve spolupráci s myslivci a zemědělci. A obrovskou pomocí jsou jim drony s termokamerou, která umí mláďata bezpečně najít a označit.

Zdroj: Youtube

Dobrovolníci by do svých řad rádi uvítali víc pilotů. A na zaučení už nezbývá moc času, první seče letos ohlásili zemědělci už na konec dubna. Příroda je napřed i v tomto ohledu. „Stále hledáme další piloty do našeho týmu. Potřebovali bychom je jak tady u nás, ale hledají je i další terénní skupiny, například kolem Sušice a Horažďovic, u Mladé Boleslavi, v okolí Úštěka,“ říká Pavla Benettová, jedna z hlavních koordinátorek záchrany srnčat na Krumlovsku a na Budějovicku, s tím, že jejich skupina je schopná propojit dobrovolníky s myslivci a zemědělci i v jiných částech kraje nebo republiky.

Zdroj: Se svolením spolku„Pilotů je nedostatek a jde hlavně o to, abychom se mohli prostřídat, když se v sezóně létá každý den,“ vysvětluje. „Budeme vděční i za ty zájemce, kteří nemají ani dron, ani licenci, ale mají zájem pomoci. Zaučíme, zaškolíme, pomůžeme s licencí. U nás lítají mladí i starší, holky, kluci.“

V sezóně se vstává brzy a léta se, dokud není úplné horko a termovize už neukazuje. „Potřebujeme tedy buď ranní ptáčata, nebo někoho, kdo alespoň jednou týdně vstane a na louku dojede, prostě kvůli srnčatům,“ říká koordinátorka a přidává i lákadla, která člověk jen tak nezažije. „Vidíme nespočet východů slunce, jsme v přírodě a ještě tím pomáháme, myslivcům a zemědělcům.“

V týmu pilotů u je i několik myslivců, což je ideální kombinace. „O naši pomoc je zájem a každý rok se přidávají další honitby, proto bychom potřebovali skupinu pilotů rozšířit. Na druhou stranu už jsou myslivecké spolky, které efektivita dronů zaujala a pořídili si svůj, čímž se pro nás vše usnadňuje.“