Dolní Vltavice /VIDEO/- Plné ruce práce mají v těchto dnech krumlovští vodní záchranáři. Naštěstí ne s bruslaři, kteří se prolomili pod led, přesto na ledě a ve vodě tráví plno času.

„Na Dolní Vltavici má led něco přes dvacet centimetrů, od minulé středy po něm jezdíme na běžkách,“ říká Milan Bukáček, velitel krumlovské jednotky vodních záchranářů. „Pohyb podél břehu z Dolní Vltavice do Černé v Pošumaví je poměrně bezpečný, nicméně se tam objevují trhliny, které se mohou rozšiřovat, a je třeba si na ně dávat pozor a dodržovat desatero bezpečného pohybu po zamrzlé hladině.“



„Led je pokrytý několikacentimetrovou vrstvou sněhu, což je ideální na skate, ale dá se jezdit i klasika,“ dodává záchranář. „Doporučuji se držet do dvaceti metrů od břehu, tam to máme projeté.“



Úkolem vodních záchranářů ale není jen lidi z ledové vody tahat. Rádi všechny zájemce naučí i to, jak si mrazivou koupel užít.



„Minulý týden jsme měli kurz pro olomouckou Univerzitu Palackého, tento týden máme dva intenzivní kurzy pro Jihočeskou univerzitu,“ říká Milan Bukáček. „Přihlásit se nám ale mohou i zájemci z řad veřejnosti, rádi je naučíme i správnému otužování.“